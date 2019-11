US-Außenminister Pompeo in Leipzig: Das war der Tag

Leipzig

US-Außenminister Mike Pompeo war am Donnerstag zu Besuch in Leipzig. Hier das Besuchsprotokoll.

15.20 Uhr: In der Petersstraße sammeln sich Menschen vor einem Absperrgitter. Polizisten blockieren den Durchgang Richtung Markt. In wenigen Minuten wird der Konvoi mit den Außenministern Mike Pompeo und Heiko Maas ( SPD) anrollen. „Und das alles nur wegen so einem amerikanischen Hansel“, brüllt ein Mann. Für viele Leipziger bedeutet der Besuch Umwege und Ärger. Die meisten sehen es aber pragmatisch und bleiben gelassen.

15.30 Uhr: Ein Helikopter kreist über der Innenstadt. Der Konvoi fährt ein. 30 bis 40 Fahrzeuge kommen über die Thomasgasse und biegen auf den Markt ein. Vor dem Eingang des Alten Rathaus bleibt ein schwarzer Van stehen. Die Delegation mit Pompeo und Maas steigt aus – die Fahrzeuge des Konvois sind so geparkt, dass niemand zu erkennen ist. Kurz darauf wird die Sperrung zwischen Petersstraße und Markt wieder aufgehoben.

15.45 Uhr: In unmittelbarer Nähe der Nikolaikirche demonstriert eine Gruppe gegen den Syrienkrieg. Die Demonstranten hoffen, bei Mike Pompeo Gehör zu finden. „In Leipzig will er sich mit der Friedlichen Revolution schmücken, während in Syrien Menschen sterben“, erklärt Organisator Klaus Bremer.

17.17 Uhr: Die Delegation hat das Alte Rathaus verlassen und betritt jetzt die Nikolaikirche. Dort wird sie von Pfarrer Bernhard Stief empfangen. Auch OBM Burkhard Jung ( SPD) und Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) sind da. Stief erklärt die Entstehung der Friedensgebete und betont die Bedeutung von Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit für die Kirche. Anschließend hören sie ein Orgelstück von Johann Sebastian Bach. „Es war eine sehr freundliche Begegnung. Wir haben zwar Probleme mit der Politik Trumps, aber ich finde schön, dass es ein Interesse am Mauerfall gab und wir von der Nikolaikirche erzählen konnten“, berichtet Stief.

17.50 Uhr:Durch Specks Hof und über den Naschmarkt geht es ins Zeitgeschichtliche Forum zum Gespräch mit Bürgerrechtlern. Dann verabschiedet sich der US-Außenminister auch schon wieder – und fährt weiter nach Halle.

