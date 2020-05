US-Generalkonsul Eydelnant: „RB Leipzig ist ein Fenster in die Welt“

Leipzig.

Der scheidende US-Generalkonsul in Leipzig, Timothy Eydelnant, hat mit der LVZ über seine Arbeit und seine Liebe zum Fußball gesprochen.

Am Mittwoch fällt die Entscheidung über die Fortsetzung der Fußball-Saison in Deutschland. Würden Sie sich freuen, wenn wieder gespielt wird?

Grundsätzlich ja. Der Fußball ist ein Business, an dem viele Arbeitsplätze hängen, der viel Geld in die Steuer-Kassen spült. Und der Fußball ist Unterhaltung und Ablenkung. All das sollte in Zeiten wie diesen nicht unterschätzt werden. Wenn die Infektionsgefahr beherrschbar ist und die Spieler mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen, sollte gespielt werden. Die Entscheidung liegt bei der deutschen Regierung. Es ist in eine große Herausforderung. Für die Politik, Fußballer, Fans.

Wie beurteilen Sie die Corona-Lage in den Vereinigten Staaten?

Bei uns ist die Situation nicht so stabil wie in Deutschland, wir brauchen noch Zeit. Es wird aber bereits über Geisterspiele beim Basketball und Baseball diskutiert.

Sind Sie in Sorgen um Freunde und Verwandte?

Mein Freundes- und Familienkreis ist bisher von Corona verschont geblieben. Aber natürlich ist man besorgt. Meine Eltern leben in der Nähe von Chicago, gehören mit ihrem Alter zur Risikogruppe.

Wann ist Ihre Fußball-Leidenschaft erwacht?

1982 hat mich mein Vater zum Spiel Dinamo Minsk gegen Grashoppers Zürich mitgenommen. Ich war neun. Ein großartiges Erlebnis.

Die drei Jahre sind im Flug vergangen

Leipzig ist ...

... liebenswert und lebenswert, verbindet eine beeindruckende Geschichte mit einer bunten und aufregenden Gegenwart und – hoffentlich – wunderbaren Zukunft. Die drei Jahre sind im Flug vergangen. Wir haben die Bedeutung des Generalkonsulats durch drei neue Stellen gestärkt, den Austausch zwischen Mitteldeutschland und den Vereinigten Staaten forciert, zum Beispiel durch die Gründung des ersten Deutsch-Amerikanischen Instituts in der Region.

Wie hat man sich den Job eines Generalkonsuls vorzustellen?

Ich bin in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt unterwegs, besuche Firmen, kulturelle Projekte, Wirtschaftstagungen, Gedenkveranstaltungen, halte Reden, vermittle Kontakte. Und natürlich bin ich Ansprechpartner für die rund 3000 Bürger der Vereinigten Staaten, die in Mitteldeutschland leben.

Sie haben Ihren Außenminister Mike Pompeo nach Leipzig geholt. Stressige Angelegenheit?

Ja, sehr sogar. Das war der erste Besuch des Außenministers in Mitteldeutschland. Mike Pompeo war beeindruckt und berührt. Für mich war sein Besuch in Leipzig und Halle ein Höhepunkt.

Washington dürfte sich auch für die AfD und den Kohleausstieg interessieren.

Das war und ist so. Entsprechende Berichte gehören natürlich zu den Aufgabengebieten eines Generalkonsuls. Wie auch die tägliche Lektüre der LVZ.

Antiamerikanische Strömungen ...

... sind mir persönlich in Mitteldeutschland nicht begegnet. Im Gegenteil.

Ein „einzigartiges und gelungenes Experiment“

Sie sind ein bekennender Anhänger von RB Leipzig. Wie kam‘s?

RB Leipzig gehört einem internationalen Unternehmen an, das Fußballstandorte in Deutschland, Österreich, Brasilien und in den Vereinigten Staaten hat. Für mich ist das ein einzigartiges und gelungenes Experiment, wie der Sport über Ländergrenzen hinaus wirken und verbinden kann. Ich hatte in Leipzig Besuch aus der ganzen Welt und habe ihnen den RB-Fußball gezeigt. Alle waren begeistert, manche sind zu Fans geworden. Beispielsweise mein Patenkind aus Belgien.

Dass RB-Modell gefällt nicht jedem.

Ich kenne die Diskussionen um Tradition und um die Gründungsgeschichte von RB. In den Vereinigten Staaten würde ein derartiges Start-up-Unternehmen vor allem eines bekommen: Anerkennung. RB ist nach den Auftritten in der Champions League weltweit bekannt. Ich habe Burkhard Jung gesagt, dass es keine bessere Werbung für Leipzig geben kann, dass RB ein Fenster in die Welt ist. Wir Diplomaten wollen Länder und Völker zueinander bringen, gegenseitiges Interesse und Verständnis fördern. Die Kraft des Fußballs ist zuweilen stärker als jede Diplomatie.

Jürgen Klinsmann hat das US-Team zur WM 2014 nach Brasilien geführt. Wie ist sein Ruf in den Staaten?

Er hat damals vieles auf professionellere Füße gestellt und einiges bewirkt. Klinsmanns Ruf ist gut, vor allem in Kalifornien. Auch wenn die Berliner Geschichte nicht gut gelaufen ist.

Die USA fehlte bei der WM 2018.

Das war hart, wir hoffen auf 2022.

Ihr Landsmann Jesse Marsch ...

... macht in Salzburg einen glänzenden Job.

Wäre er einer fürs US-Nationalteam?

Der Job ist an Gregg Berhalter vergeben.

Ein Mann mit Erfahrungen in Europa.

Die hat auch Jesse.

Lieblingsspieler?

Tyler Adams hat just seinen Vertrag bei RB verlängert. Wie wird er in seiner Heimat wahrgenommen?

Seine Karriere wird intensiv verfolgt, es gibt nicht viele US-Amerikaner, die in einer europäischen Top-Liga für Furore sorgen. Tyler ist ein bescheidener junger Mann mit großen Fähigkeiten auf dem Fußballplatz. Er ist ein großartiger Botschafter der USA. RB hat viele Topspieler, deswegen ist ja auch die halbe Welt hinter Timo Werner, Dayot Upamecano oder Peter Gulácsi her.

Ihr Lieblingsspieler ist?

Marcel Sabitzer. Ein wahrer Anführer. Ich habe noch nie ein schlechtes Spiel von ihm gesehen. Ich mag auch Willi Orban. Ein Vorteil von RB ist, dass ihre Philosophie auf jungen Talenten beruht und der Ausbilder Julian Nagelsmann heißt.

Auf Ihrer Karriereleiter könnte jetzt ein Botschafter-Amt folgen.

Könnte, ja. Die Botschafter-Posten sind rar gesät. Ich werde nach Leipzig ein Jahr lang die National Defense University in Washington besuchen. Danach wird man sehen, wie es weiter geht. Auf jeden Fall komme ich gerne immer wieder zu Besuch nach Leipzig.

Von Guido Schäfer