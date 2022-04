Leipzig

Neben Lieferando, Wolt und Co. startet nun auch das amerikanische Unternehmen „Uber Eats“ auf dem Leipziger Lieferservice-Markt. Ab sofort bekommt man mit wenigen Klicks in der Uber-App Mahlzeiten bis an die Haustür geliefert.

Uber Eats: Erstes Liefergebiet in Sachsen

Von den 20 deutschen Standorten, in denen Uber Eats ausliefert, ist Leipzig die erste und bislang einzige sächsische Stadt. „Als Universitätsstadt mit vielen jungen Menschen ist sie für uns sehr spannend“, so Uber-Pressesprecher Friedrich Kabler. Im vergangenen Jahr habe es hier 9200 Bestellversuche gegeben. „Denjenigen Nutzerinnen und Nutzern war Uber Eats aus anderen Orten wahrscheinlich schon bekannt. Das ist für uns ein guter Indikator, dass die Nachfrage da ist.“ Neben Leipzig liefert Uber Eats nun auch in Braunschweig, Hannover und Magdeburg Essen aus.

Uber Eats in Leipzig: Kooperation mit 30 Restaurants

Wen der Hunger treibt, der kann sich über die Website, die Uber- oder die Uber Eats-App Gerichte bestellen. Aktuell kooperiert das Unternehmen mit 30 Leipziger Restaurants. Darunter sind viele gastronomische Betriebe, die selbst keinen eigenen Lieferservice haben.

Geliefert wird aktuell in die Südvorstadt bis auf Höhe Richard-Lehmann-Straße, nach Anger-Crottendorf, nach Gohlis sowie ins Waldstraßenviertel und ins Leipziger Zentrum-West bis ans Elsterbecken. Das Liefergebiet soll nach und nach ausgebaut und neue Kooperationspartner dazu gewonnen werden.

Uber Eats Leipzig sucht Fahrerinnen und Fahrer

Derzeit werden noch Fahrerinnen und Fahrer für die Auslieferungen gesucht. Mit bis zu zwanzig Euro pro Stunde wird in einer Anzeige auf Ebay Kleinanzeigen geworben. Die Kurierinnen und Kuriere werden jedoch nicht bei Uber Eats angestellt, sondern bei den Flottenpartnern des Unternehmens.

Uber auch für andere Angebote interessant

Der amerikanische Dienstleistungskonzern ist auch für seinen Vermittlungsservice zur Personenbeförderung bekannt. Angebote wie UberX, UberGreen und UberTaxi, die in anderen deutschen Städten wie Berlin schon etabliert sind, gibt es in Leipzig derzeit nicht.

Zwar gebe es aktuell noch keine Pläne, diese Dienste in der Messestadt umzusetzen. Jedoch sei Leipzig als Standort auch für solche Angebote interessant, so Kabler. Über einen möglichen Start des Fahrdienstes gab es in der Messesstadt in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen.

Von Fabienne Küchler