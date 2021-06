Uber & Co. - Rathaus will Billig-Taxis in Leipzig verhindern

Wenn Uber nach Leipzig kommt, wird der Fahrdienstleister für die Kunden nicht so günstige Preise wie in anderen Städten anbieten können. Wie die LVZ erfuhr, will die Stadtverwaltung neue Mindest- und Höchsttarife für Mietwagen-Konzessionäre festlegen – und damit einen Preiskampf verhindern.