Im Leipziger Taxigewerbe herrscht Alarmstimmung: Die Branche hat mitbekommen, dass die Stadt in den Blick des US-amerikanischen Mobilitätsdienstleisters Uber geraten ist, der besonders günstig Mietwagen mit Chauffeuren vermittelt. Nun wird ein Preiskampf befürchtet.

Wie LVZ.de am Freitag berichtete, hat die Berliner Firma Safe Driver – einer der deutschlandweit größten Uber-Partner – im Neuen Rathaus Konzessionen für Mietwagen beantragt. Thomas Mohnke, Senior Executive Partner der Safe Driver Group, rechnet damit, dass das Rathaus diese im Sommer erteilen wird. „Ob das einen Monat früher oder später geschieht, ist für uns nicht relevant“, so Mohnke.

„Uber setzt auf einen reinen Verdrängungswettbewerb“

Nach LVZ-Recherchen hat das Leipziger Ordnungsamt mehrere Akteure um Stellungnahmen zu dem Safe-Driver-Vorstoß gebeten. Der Landesverband Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmen hat dem Antrag bereits widersprochen. Er weist darauf hin, dass nicht nachgewiesen sei, dass es am Betriebssitz ausreichend Dauerparkmöglichkeiten für die Fahrzeuge gibt – Mohnke meint, dies sei „kein Problem“.

Dieser Punkt ist wichtig, weil Mietwagenunternehmen eine sogenannte Rückkehrpflicht haben. Denn in Deutschland dürfen solche Firmen – anders als Taxen – nicht in Wartezonen an den Hotspots der Städte stehen oder von Fahrgästen herangewunken werden, sondern müssen in der Regel zurückfahren und dann auf Bestellung zu Fahrgästen aufbrechen.

Nach Ansicht von Uber-Kritikern wird dies massiv unterlaufen, sobald Konzessionen erteilt sind. Die für Uber fahrenden Mietwagen würden dann „an Straßenecken lauern“, ebenso an Taxiständen und auf Behindertenparkplätzen, heißt es. Uber benutze eine „verschachtelte Struktur von Subunternehmern und Sub-Subunternehmen, um sich selbst aus der Verantwortung für beförderungsrechtliche Vorgaben zu ziehen“, wird berichtet.

Leipzig wäre neunte Stadt mit Uber-Service in Deutschland

Aus Sicht des Landesverbandes ist in dem Antrag auf neue Konzessionen auch nicht ausreichend nachgewiesen, welche Umsätze und Einkünfte mit den beantragten acht neuen Konzessionen zu erwarten sind. In der Branche heißt es, das Unternehmen aus Kalifornien nutze „Geld von Finanzspekulanten“, um Konkurrenten mit Dumpingpreisen zu unterbieten. Uber weist das zurück. Das Unternehmen ist in Deutschland bereits in acht Städten aktiv – in Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Hamburg und Duisburg.

Thomas Voigt, Vorstand des Landesverbandes Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmen und Geschäftsführer der Leipziger Funktaxizentrale 4884, sagt: „Uber wird definitiv an die Substanz des regionalen öffentlichen Nahverkehrs gehen. Das wird die Leipziger Verkehrsbetriebe, das Taxi-Gewerbe, aber auch andere Anbieter wie Clever Shuttle treffen. Uber setzt auf einen reinen Verdrängungswettbewerb durch Dumpingpreise. Wenn die Konkurrenten geschwächt sind, werden die Preise wieder steigen. Das zeigen Beispiele aus Nordamerika, Asien und zum Teil auch schon aus Europa, zum Beispiel in Portugal.“

Clever Shuttle gegen „Daten-Cowboys“

Der Landesverband warnt auch davor, dass ein Markteintritt von Uber die Auswirkungen der Corona-Krise „auf die Funktionsfähigkeit des gesamten Personenforderungsmarktes im Gelegenheitsverkehr“ weiter verschärfen könnte.

Auch Thomas Wachowski, General Manager von Clever Shuttle, sieht den Vorstoß kritisch. „Während Clever Shuttle mehrere Parteien in einem Fahrzeug bündelt, befördern die Daten-Cowboys aus den USA stets nur eine Partei von A nach B“, erklärte der Manager am Freitag auf Anfrage.

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) heißt es, mit regionalen Partnern wie Nextbike, der Taxizentrale 4884 und Clever Shuttle würden schon heute attraktive Angebote offeriert und innovative Mobilitätskonzepte weiter ausgebaut. „Wir als LVB sehen uns gut aufgestellt, sofern Rosinenpickerei und Lohndumping unterbleiben“, so Sprecher Marc Backhaus.

Uber: „Fahrer werden nicht ausgebeutet“

Uber sieht sich dagegen als Bestandteil der deutschen Verkehrswende und verteidigt seine aggressive Preisstrategie. Sein Angebot helfe, die Zahl der Autos zu verringern, und die günstigen Fahrpreise würden vor allem von einem „dynamischen Preismechanismus“ ermöglicht, heißt es. Erreicht werde dieser durch eine „effiziente Vermittlungstechnologie“ und der damit verbundenen höheren Fahrzeug-Auslastung, was unrentable Leerzeiten reduziere. Die Fahrer würden nicht mit Mini-Löhnen ausgebeutet, sondern „in der Regel deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn“ vergütet. Sie seien auch „sozialversicherungspflichtig angestellt“.

