Leipzig

Rabatt bekommt er als Vielbucher nicht: Straßenbahnfahrer Udo Kell hat in fünf Semestern exakt 102 Kurse bei der Volkshochschule (VHS) gebucht – das am 2. September startende Herbstsemester mitgerechnet.

Therese Mühlbauer, die in einer Übersetzeragentur arbeitet, steht ihm kaum nach. Die 32-Jährige bringt es auf 101 Kurse. Beide haben einen deutlichen Abstand zu anderen Vielbuchern, die so um die 50 liegen. Erfasst werden in der VHS die „Premiumkunden“, die mehr als neun Kurse belegen.

Kell bevorzugt Bewegung und Entspannung

Mühlbauer besucht zur Entspannung neben Sprachen wie Hebräisch vor allem Kochkurse – vom Muffin backen, über japanische Sommerküche bis hin zur venezianischen Küche. Kell setzt derweil auf diverse Angebote rund um Entspannung und Bewegung: „Als Straßenbahnfahrer arbeite ich konzentriert, sitze aber dennoch viel. Deshalb brauche ich den Ausgleich“, erzählt er.

Udo Kell und VHS-Direktorin Heike Richter werfen ein Blick ins neue Kursbuch der Volkshochschule. Quelle: Kempner

Von der Rückenschule bis hin zu Meditation und Yoga reicht das Spektrum. Hin und wieder geht Udo Kell auch zu einem Vortrag, zum veganen Kochen oder zu einem Angebot der politischen Bildung. Allein im Herbstsemester 2017 belegte er 27 Kurse. Wie schafft man das? „Ich fahre vorwiegend Frühdienste“, erzählt der 60-Jährige, der bei den Leipziger Verkehrsbetrieben arbeitet. Dort startet die Schicht um 3.30 Uhr morgens.

Zeit am Nachmittag wegen Frühschichten

„Da habe ich am späten Nachmittag Zeit“, sagt er. Hin und wieder wird auch mit einem Kollegen der Dienst getauscht, um den Kurs nicht zu verpassen. Dafür muss er dann öfters mal sonnabends ran. „Mir helfen die Kurse. Viele denken, an der Volkshochschule kann man nur Englisch oder Deutsch lernen. Doch da gibt es wirklich ein breites Spektrum.“

Das beweist das prall gefüllte Herbstsemester 2019, das 1800 Kurse anbietet – im Gesundheitsbereich, in Sprachen, Kunst und Kultur, für Computer, Internet oder berufliche Weiterbildung. Offizieller Auftakt des Herbstsemesters ist eine „Lange Nacht der Volkshochschulen“ am 20. September. Semesterstart ist aber bereits am 2. September, einige Deutschkurse laufen außerdem schon jetzt. 9000 Leipziger haben sich inzwischen angemeldet. 254 Kurse sind ausgebucht, etwa 346 Menschen stehen bereits auf der Warteliste.

Diese Kurse sind begehrt

Besonders begehrt sind beispielsweise Pilates, Schneidern oder Lehrgänge für den Umgang mit dem Smartphone. Bei den Sprachen stehen neben etlichen Englisch-Kursen Japanisch, Finnisch oder Schwedisch hoch im Kurs. „Da merken wir, dass Leipzig eine internationale Stadt ist“, freut sich VHS-Chefin Heike Richter. Begehrt sind derzeit die Angebote für Auwald-Ranger – also junge Leute, die sich mit der Ökologie des Auwaldes beschäftigen.

„Unsere Kursleiter haben einige Online-Kurse wie Website-Programmierung entwickelt, die sehr gut angenommen werden“, ergänzt Ilona Hensel, die Marketingfrau. Zu den „Leipziger Gesprächen“ werden in diesem Jahr die Journalisten Friedrich Küppersbusch, Zoodirektor Jörg Junhold sowie Bürgerrechtler, Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann erwartet.

Automatische Fortführung nicht möglich

Ins Fitnessstudio zieht es Vielbucher Kell übrigens nicht. Er liebt die festen Termine bei der VHS, bei der er auch Gleichgesinnte und Bekannte aus früheren Kursen trifft. „Mein Favorit ist die Rückenschule“, bekennt er. Um in den Kurs zu kommen, muss er flink bei der Anmeldung sein, sofern dieser online freigeschaltet wird. Denn die automatische Fortführung eines Kurses wie früher – das gibt es nicht mehr.

„Wir müssen die Kurse offenhalten, sonst bedienen wir immer die gleichen Menschen und verschließen anderen die Tür. Alle sollen die Chance haben, die geförderten Angebote belegen zu können“, so VHS-Chefin Heike Richter. Kell, der auch schon auf der Warteliste landete, nimmt es gelassen: „Wenn die Kurse online gehen, muss ich eben früh den Wecker stellen“, sagt der Mockauer.

Von Mathias Orbeck