„Habe munkeln hören, dass da eine Riesen-Ausstellung in Planung ist“, hatte Udo Lindenberg im Februar bei einer Filmpremiere in Leipzig angedeutet. Nun ist es offiziell: Am 5. September öffnet im Museum der bildenden Künste ( MdbK) eine Schau mit Werken des Panikrockers.

Wie eine Sprecherin des Bildermuseums auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte, wird der 73-Jährige selbst zur Eröffnung in Leipzig erwartet. Zum Umfang der Ausstellung gab es zunächst keine näheren Informationen.

Keine Likörbilder

Lindenberg, der erst in der vergangenen Woche in der Leipziger Arena musikalisch für „panische Stunden“ gesorgt hatte, malt bereits seit mehreren Jahren, unter anderem Aquarelle. Auch für seine Likörbilder ist er bekannt – die sollen aber wohl nicht in Leipzig zu sehen sein.

„Es wird Malerei sein, die ihm sehr wichtig ist, die er noch nie gezeigt hat – ich schaue mir die demnächst in Hamburg an“, hatte Alfred Weidinger in einem Interview mit der LVZ vor knapp einem Jahr gesagt. Damals war der Musiker wegen einer möglichen Schau auf den Leipziger Museumsdirektor zugekommen.

Singt Lindenberg zur Eröffnung im MdbK ?

„Ich werde ihn fragen, ob er zur Eröffnung singt“, hatte Weidinger verkündet. Ob es dazu am 5. September kommt, konnte die Museums-Sprecherin noch nicht sagen.

Aktuell zieht die Ausstellung mit Werken von Yoko Ono viele Leipziger und Gäste ins Bildermuseum. Auch Lindenberg stattete der Schau einen Besuch ab. Noch bis 7. Juli ist „Peace is Power“ zu sehen.

Von jhz