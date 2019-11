Über die erste Schwelle – Feier der Lebenswende in Leipzig

Leipzig

Viele Jugendliche dürsten nach einem Übergangsritual, das die Kindheit besiegelt und das Erwachsen-Werden einläutet. Wer evangelisch ist, bedient sich an dieser Stelle vielleicht der Konfirmation. Wer der katholischen Kirche angehört, lässt sich möglicherweise firmen. Und wer konfessionslos ist, aber nicht unbedingt auf Jugendweihe steht, hat ein Problem. „Es gab in jüngster Zeit immer wieder Anfragen von jungen Leuten oder deren Eltern, ob wir nicht etwas anbieten, das dem Bedürfnis nach einem symbolischen Einstieg in den neuen Lebensabschnitt gerecht wird“, schildert Grit Markert, die Jugendpfarrerin des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig.

Fragen und Antworten

Leipzigs Jugendpfarrerin Grit Markert. Quelle: André Kempner

In Kooperation mit mehreren kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter Superintendent Martin Henker, wurde deshalb der Gedanke einer Feier der Lebenswende, bekannt aus anderen evangelischen Landeskirchen, aufgegriffen. „Ein Angebot für Jugendliche, die an der Schwelle zum Erwachsen-Sein auf Fragen stoßen und auf Antworten hoffen“, wirbt die 50-jährige Theologin für die neue Alternative.

Info-Treffen am 11. November

Das Besondere an der Offerte für 14- bis 16-Jährige: Im Vorfeld des Festes finden fünf Nachmittagstreffen statt, in denen es um diese Fragen gehen wird: Wer bin ich? Wovon träume ich? Was kann ich? Wer braucht mich? Und: Was hält mich? Das sechste und letzte Meeting dient der Vorbereitung der eigentlichen Feier, die fürs Frühjahr 2020 in der PAX-Jugendkirche am Kirchplatz 9 anberaumt ist. In dem jugendgerecht gestalteten Gotteshaus, vielen unter seinem ursprünglichen Namen Friedenskirche Gohlis bekannt, findet am 11. November, 19.30 Uhr, auch ein Informationsabend für interessierte Jugendliche und Eltern statt.

Kostenpunkt: 80 Euro

Da diverse Kosten anfallen, ist die Feier der Lebenswende mit einer Teilnahmegebühr in Höhe von 80 Euro verbunden. „Im Falle von finanziellen Engpässen finden wir sicher Lösungen“, betont Jugendpfarrerin Markert.

www.jupfa-leipzig.de

Von Dominic Welters