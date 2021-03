Leipzig

Der Flughafen Leipzig/Halle entwickelt sich in der Corona-Krise zu einem wichtigen Umschlagplatz für medizinische Güter. Neben Schutzausrüstungen und Masken landen in Schkeuditz immer mehr Maschinen mit Corona-Schnelltests. Allein seit Mitte März seien Passagiermaschinen mit mehr als drei Millionen Schnelltests am mitteldeutschen Airport umgeschlagen worden, wie ein Flughafensprecher auf Nachfrage mitteilt.

Bestimmt sei die Fracht für den Großhandel in ganz Deutschland. Die Auftraggeber charteten für die Flüge Passagiermaschinen (Boeing 777 und Airbus A321) der russischen Fluggesellschaften Aeroflot und Ural Airlines.

Kartons mit Schnelltests werden per Hand entladen

Die Bestuhlung sei zwar entfernt worden, Jet-Container finden darin aber keinen Platz. Deshalb müssen die Transportkisten am Flughafen per Hand von Mitarbeitern der Portground, einem Tochterunternehmen der Mitteldeutschen Flughafen AG, ausgeladen werden. Der Weitertransport erfolgt per Lkw.

In den vergangenen Monaten seien bereits Millionen von Masken, Schutzhandschuhen und Corona-Schnelltests über Leipzig/Halle eingeflogen und europaweit verteilt worden, heißt es. Durch die geplante Ansiedlung eines neuen europäischen Logistikzentrums für den Katastrophenschutz in unmittelbarer Nachbarschaft werde diese Rolle noch wichtiger werden. „Insgesamt steuern rund 60 Fracht-Airlines den Airport an und bedienen ein Streckennetz, das über 280 Ziele weltweit umfasst.“

Zahl der Mitarbeiter am Flughafen und im Umfeld stark gestiegen

Der Flughafen Leipzig/Halle ist Europas viertgrößter Cargo-Airport und in Deutschland nach Frankfurt/Main der zweitgrößte. Die Zahl der Beschäftigten bei der Mitteldeutschen Flughafen AG in Leipzig und bei ansässigen Unternehmen und Behörden stieg nach Unternehmensangaben im Vorjahr um sieben Prozent auf 10.806. Gegenüber 2010 sei das eine Verdoppelung. Deutliche Zuwächse verzeichneten insbesondere die Bereiche Frachtumschlag, Fracht-Fluggesellschaften, Logistik und Speditionen.

Von Andreas Dunte