Überfallserie auf Frauen in Leipzig: Sextäter muss in Psychiatrie

Leipzig

Er gab zu, Frauen in Leipzig auf offener Straße verfolgt und massiv sexuell bedrängt zu haben: Ein 31-jähriger Mann muss nach einem aktuellen Urteil des Landgerichts in die geschlossene Psychiatrie. Bereits zum Prozessauftakt Mitte Mai hatte sich angedeutet, dass der Angeklagte offenbar psychisch krank ist.

Vor Gericht erklärte Martin L., dass er jeweils im Auftrag eines Freimaurerordens unterwegs gewesen sei. Bei den sexuellen Übergriffen – drei hatte ihm die Staatsanwaltschaft zur Last gelegt – hätten ihn angeblich Ordensbrüder begleitet. „Sie gaben mir vor, was ich tun sollte. Ich war noch in Ausbildung und durfte nicht widersprechen“, sagte der gebürtige Münchner. Als „Andeutungen“ habe er die Straftaten begehen sollen. Vermeintliches Ziel: Er wolle ein Buch schreiben. Weil es so viele Vergewaltigungen auf unserem Planeten gebe, müsse das Thema behandelt werden.

Anzeige

Opfer waren 15 und 19 Jahre

Zwei Übergriffe räumte Martin L. während der Hauptverhandlung ein: Am 28 August 2019 kurz nach 20.30 Uhr soll er eine 19-Jährige bis in deren Wohnung in der Gohliser Bothestraße verfolgt haben. Laut Anklage packte er sie von hinten, hielt ihr den Mund zu, verpasste ihr einen wuchtigen Schlag ins Gesicht und schlug ihren Kopf gegen die Wand. Weil die Frau sich erheblich gegen den Angreifer wehrte und durch ihre Schreie auch Nachbarn aufmerksam wurden, floh der Mann vom Tatort. Die Staatsanwaltschaft ging in diesem Fall von einer versuchten Vergewaltigung aus.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein ähnliches Szenario muss sich am Abend des 11. September 2019 abgespielt haben. Da stellte er nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft einer 15-Jährigen in der Leutzscher Weinbergstraße nach und begrapschte sie. Obwohl er ihr den Mund zugehalten haben soll, biss sie ihn in einen Finger und schrie um Hilfe. Wieder floh der Sextäter.

Schwangere am Hauseingang angegriffen

Bestritten hatte der Angeklagte im Prozess den wohl schwerwiegendsten Fall. Am 26. August 2019 soll er in der Neulindenauer Radiusstraße eine im fünften Monat schwangere Frau überfallen haben. Laut Anklage packte er die 17-Jährige gegen 13.15 Uhr und schlug ihren Kopf mehrfach wuchtig gegen eine Haustür, sodass sie bewusstlos zu Boden ging. Überall habe er sie angefasst. Schließlich soll er ihr einen Schraubendreher an den Hals gehalten und sie in den Keller gezerrt haben.

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus., dass er sie in den Schwitzkasten nahm und drohte, sie zu töten. Erst als ein Zeuge kam, habe er von ihr abgelassen. Für die Anklagebehörde erfüllte dies den Tatbestand der besonders schweren Vergewaltigung und Körperverletzung. Martin L. wies die Vorwürfe teilweise von sich, vor allem jene Taten, die ihm als Vergewaltigung zur Last gelegt wurden.

Freispruch und Maßregelvollzug

Für den Ausgang des Prozesses war dies aber ohnehin nicht entscheidend. Da Martin L. einem psychiatrischen Sachverständigen zufolge an einer schizophrenen Erkrankung leidet und somit als schuldunfähig galt, plädierte die Staatsanwaltschaft auf Freispruch – um sodann die Unterbringung in der Psychiatrie zu beantragen. Im Maßregelvollzug wurde der Beschuldigte bereits seit 30. März behandelt, nachdem er nach seiner Festnahme ab 23. November 2019 zunächst in Untersuchungshaft gekommen war. Die 3. Strafkammer folgte diesem Antrag, da der Mann weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle.

Von Frank Döring