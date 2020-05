Übergriff auf transsexuelle Studentin in der Leipziger City – Prozess beginnt

Leipzig

Zwei Jahre nach dem schockierenden Übergriff auf eine transsexuelle Studentin in der Leipziger City beginnt am Montag, 18. Mai, der Prozess am Landgericht. Verantworten muss sich ein 40 Jahre alter Maler. Die Staatsanwaltschaft legt Marcus S. darüber hinaus ein Dutzend Gewalttaten gegenüber Passanten sowie Fahrgästen in Straßenbahnen zur Last.

Stura machte Fall öffentlich

Der gewalttätige Angriff vom 25. Juni 2018 auf die zur Tatzeit 22 Jahre alte Studentin schlug hohe Wellen. Damaligen LVZ-Berichten zufolge hatte der Passant die Transsexuelle, als diese mit einer Kommilitonin auf einer Mauer an der Moritzbastei saß, zunächst nach ihrem Geschlecht gefragt. Danach forderte er die Betroffene auf, ihren Intimbereich zu zeigen.

Anzeige

Unvermittelt schlug er ihr dann mit der Faust ins Gesicht und brach ihr das Nasenbein, sodass sie sich in die Notaufaufnahme der Uniklinik begab. Auch dort war der seinerzeit Unbekannte erschienen und hatte das Opfer mit einem Grinsen verhöhnt. Der Studentenrat ( Stura) der Uni machte den Fall öffentlich.

Weitere LVZ+ Artikel

Ex-Ministerin: „Abscheuliche Tat“

Leipziger Hochschulen, Studentenräte, Minister und mehrere Gremien verurteilten den Angriff scharf. Die damalige sächsische Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD) bezeichnete ihn als „abscheuliche Tat“. Sie forderte schnelle Aufklärung. „Das Bekenntnis zur Transsexualität darf kein Anlass für Hass und Gewalt gegen Menschen sein“, so Stange.

Doch erst ein halbes Jahr später gaben die Behörden, nachdem alle Ermittlungen erfolglos geblieben waren, ein Foto des Unbekannten zur Öffentlichkeitsfahndung frei. Danach dauerte es nur drei Tage – und der Gesuchte (besonderes Kennzeichen: seine „stechenden Augen“) stellte sich kurz vor Weihnachten 2018 selbst bei der Staatsanwaltschaft.

Serie lief bis Oktober 2019

Die Behörde legt ihm nun weitere unvermittelte Attacken auf zwölf Personen – Faustschläge, Tritte, Ohrfeigen – zur Last. Bei den Geschädigten handelte es sich um Fußgänger sowie Fahrgäste in Straßenbahnen. Die Körperverletzungsserie lief laut Anklage bis zum 18. Oktober vorigen Jahres, sagte auf Anfrage Landgerichtssprecher Hans Jagenlauf. Marcus S. sei danach vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung, im Maßregelvollzug in Altscherbitz, untergebracht worden.

Für den Prozess hat die 5. Strafkammer bis 17. Juni insgesamt vier Verhandlungstage anberaumt.

Von Sabine Kreuz