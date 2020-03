Überraschend: Gericht entlässt Brandstifterin in die Freiheit

Leipzig

Mit ihrer Berufung hatte sie Erfolg: Die Leipzigerin Tina M. (22) muss nicht wieder hinter Gitter. Das Landgericht Leipzig milderte im Fall von mehreren Brandstiftungen im Stadtteil Grünau die Sanktion. Der Prozess endete nun mit anderthalb Jahren Haft – ausgesetzt zur Bewährung. Sofort nach der Urteilsverkündung sei seine Mandantin auf freien Fuß gekommen, sagte Verteidiger Mario Thomas.

32 000 Euro Schaden

In erster Instanz hatte das Amtsgericht die Verkäuferin im Oktober 2019 aufgrund einer Brandserie in ein und demselben Mehrfamilienhaus im Andromedaweg noch zu zwei Jahren und drei Monaten Haft – einer nicht mehr bewährungsfähigen Strafe – verurteilt. Die Amtsrichter waren überzeugt, dass die Frau Ende 2018/Anfang 2019 gleich viermal zündelte, um ihren Frust abzubauen. In dem betroffenen Haus wohnte sie selbst. Gesamtschaden der Brandserie: 32 000 Euro. Gegen das Ersturteil hatte Rechtsanwalt Thomas Berufung eingelegt.

14 Monate U-Haft

Das Landgericht als zweite Instanz bewertete jetzt strafmildernd, dass die Angeklagte bereits 14 Monate in Untersuchungshaft gesessen hat. Zwei von ursprünglich vier Verfahren stellten die Richter ein. Tina M. wurde letztlich wegen Brandstiftung in zwei Fällen – begangen am 23. Dezember 2018 und 6. Januar 2019 – verurteilt. Dabei waren jeweils Holzkellerboxen in Flammen aufgegangen. Beim Zündeln am 6. Januar hatte eine Polizei-Videokamera Tina M. gefilmt. Die Staatsanwaltschaft, die ursprünglich eine höhere Strafe wollte, nahm ihre Berufung zurück.

Von Sabine Kreuz