Leipzig

Nach über 19 Jahren hat die Polizei die stationäre Überwachungskamera am Connewitzer Kreuz abgebaut. Wenige Tage nachdem Linksextremisten am Rande der „Wir sind Linx“-Demonstration in dem Stadtteil brennende Barrikaden errichtet und Pflastersteine geworfen haben, befand die Polizei nun: „Das Straftatenaufkommen in diesem Bereich ist zwischenzeitlich so weit gesunken, dass er innerhalb der Stadt Leipzig aktuell keinen herausragenden Kriminalitätsschwerpunkt mehr darstellt.“ Daher sei die die Überwachungstechnik in der Nacht zum Freitag abgebaut worden.

Brandspuren an jenem Mast, auf dem auch die Kamera befestigt war: Anschläge auf die Überwachungstechnik gab es immer wieder. Quelle: Dirk Knofe

Im April 2002 war der Videoüberwachungsbereich „Connewitzer Kreuz“ nach Angaben der Polizei eingerichtet worden. Ziel sei es gewesen, das deutlich erhöhte Straftatenaufkommen zu reduzieren. Dies sei auch gelungen, teilte Behördensprecherin Sandra Freitag mit. „Nach Einrichtung des Videoüberwachungsbereiches sanken, in Verbindung mit weiteren Maßnahmen zur Reduzierung der Straßenkriminalität, die Bezugsstraftaten im Überwachungsbereich.“ Da die Polizei jedes Jahr auch besonders die Fallzahlen in jenen Arealen prüfe, an denen Videoüberwachung installiert ist, sei entschieden worden, die Kamera in Connewitz zu entfernen. Dabei handele es sich um eine „turnusmäßige Maßnahme“, hieß es auf Nachfrage. Die jüngsten Ausschreitungen in Connewitz hätten damit nichts zu tun.

Hohe Reparaturkosten

Konkrete Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung von 2002 bis heute konnte die Behörde am Freitag nicht nennen. Wie aus Erhebungen des sächsischen Innenministeriums hervorgeht, wurden im Jahr 2020 in Connewitz 1961 Straftaten erfasst, in ganz Leipzig waren es 68.677. Der Kriminalitätsrückgang in dem linksalternativen Stadtteil fiel mit 3,87 Prozent nicht ganz so hoch aus wie in der gesamten Stadt (minus 4,21 Prozent). 2019 stiegen die Deliktzahlen in Connewitz um neun Prozent auf 2040 an, während es insgesamt in Leipzig einen Rückgang der Kriminalität um 0,5 Prozent auf 71.696 Straftaten gab.

Vor Jahren gab das Innenministerium mal eine statistische Erhebung für den überwachten Bereich am Connewitzer Kreuz heraus: Demnach gingen die Fallzahlen zwischen 2003 und 2011 merklich zurück – von 130 auf 42. Lediglich im Jahr 2008 kam es noch einmal zu einem deutlichen Zuwachs auf 138 Delikte. Schwerpunkte waren Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Dies zum Teil auch an der Kamera selbst: Immer mal wieder wurde versucht, die Überwachungstechnik zu zerstören, indem Vermummte Autoreifen, Mülltonnen, Holzpaletten oder auch Weihnachtsbäume um den Laternenmast, an der die Überwachungskamera angebracht war, auftürmten und anzündeten. In manchen Jahren lagen die Reparaturkosten bei mehr als 6000 Euro. Insgesamt kostete die Überwachungstechnik pro Jahr etwa 17.000 Euro.

Überwachung Fall für Justiz

Im vergangenen Jahr war die Überwachung sogar ein Fall für die Justiz. Mitte Juli 2020 hatte das Verwaltungsgericht Leipzig zugunsten der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Linke) entschieden. Diese war gegen die Kameraüberwachung bei einer von ihr angemeldeten Demonstration unter dem Motto „Steigenden Mieten die rote Karte zeigen – Für bezahlbaren Wohnraum für alle – Gemeinsam gegen Mietwahnsinn und Verdrängung!“ am 6. April 2019 vorgegangen. Nach Auffassung des Gerichts war die Überwachung während einer friedlichen Demonstration rechtswidrig.

Nagel begrüßte am Freitag den Abbau der Kamera. „Das Connewitzer Kreuz war nie ein sogenannter Kriminalitätsschwerpunkt, der den Betrieb einer stationären Überwachungskamera rechtfertigen könnte“, teilte sie mit. „Ich freue mich, dass die Videokamera endlich deinstalliert wurde. Die Deinstallation ist ein Sieg der Grundrechte und der Menschen, die sich schon lange gegen die Überwachung des öffentlichen Raumes engagieren.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit existieren im Stadtgebiet nach Angaben der Polizei noch zwei Videoüberwachungsbereiche: am Vorplatz des Leipziger Hauptbahnhofes und im Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße/Hermann-Liebmann-Straße. In beiden Fällen handelt es sich um Hotspots der Drogen- und Gewaltkriminalität.

Von Frank Döring