Die Stadt Leipzig bereitet das Agra-Gelände im Stadtteil Dölitz für die Unterbringung von über tausend Flüchtlingen vor. Das gab die Stadt am Dienstagnachmittag bekannt und deutete damit auch eine Absage oder zumindest Verlegung des beliebten Wave-Gotik-Treffens (WGT) am Pfingstwochenende an.

Wie es in einer Mitteilung heißt, könnten in den Hallen bis zu 1000 Menschen untergebracht werden. Von den umliegenden Freiflächen erhofft sich die Stadt nach eigenen Angaben zudem Reservekapazitäten für mögliche Zeltunterbringungen. Bis die ersten Menschen dort unterkommen, ist es demnach noch eine Frage von Tagen: Schon ab dem 1. April sollen auf dem Gelände die ersten Flüchtigen aus der Ukraine eintreffen, „in den nächsten Tagen“ sollen dazu die Vorbereitungen beginnen.

Im Inneren sollen Zelte aufgestellt werden

Wie der Leiter des Liegenschaftsamtes Matthias Kaufmann sagte, biete das Gelände gute Voraussetzungen für eine schnelle Unterbringung der Flüchtlinge. „Im Inneren der Hallen sollen Zelte aufgestellt werden, ebenso sind Gemeinschaftsflächen für die Essenversorgung geplant, sagte er. „Die großzügigen Frei- und Grünflächen bieten vor allem den vielen Kindern, die aus der Ukraine kommen, Möglichkeiten zum Spielen und zur dringend nötigen Erholung.“

Für Veranstaltungen wie das WGT, das nach zwei Jahren Pause vom 3. bis 6. Juni wieder stattfinden soll, sieht es auf der Agra unterdessen schlecht aus. Wie es hieß, richtet sich die Stadt auf eine „mittel- bis langfristige Unterbringung von Flüchtlingen“ auf dem Gelände ein. Die für die kommenden Monate geplanten Veranstaltungen müssten „voraussichtlich abgesagt“ werden. Das Liegenschaftsamt ist nach eigenen Angaben „mit den Veranstaltern im engen Austausch und versucht, alternative Standorte anzubieten“, teilte die Stadt mit.

Arena und Neue Messe fallen als Notunterkünfte weg

Dass die Stadt nun auf Objekte wie das Agra-Gelände ausweicht, um Flüchtlinge unterzubringen, ist auf die dramatische Ausweitung der Flüchtlingsströme zurückzuführen, seit die Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen. Momentan bringt die Stadt Flüchtlinge in der Arena sowie in der Neuen Messe in Notunterkünften unter – laut Rathaus werden beide „in den in den nächsten Tagen nicht mehr zur Verfügung stehen“.

Die regulären Unterbringungskapazitäten reichten demnach nach bisherigen Prognosen nur noch für wenige Wochen aus. Die Unterbringung in Schulen bezeichnet die Stadt ferner als „letzte Option“. Schüler sollten nur im Notfall auf Sportunterricht verzichten. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Sporthalle des Gerda-Taro-Gymnasiums im Leipziger Süden als Ankunftszentrum fungieren soll. Es öffnet am Mittwoch.

Wie jüngst Stadtsprechers Matthias Hasberg sagte, sei stets klar gewesen, dass Einrichtungen wie die Arena oder die Messehalle 4 nur vorübergehend zur Unterbringung verfügbar seien. Er kündigte in diesem Zusammenhang an, dass die Kommune zwei Zeltstädte in Leipzig errichten wolle.

