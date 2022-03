Leipzig

 Laut Innenminister Roland Wöller (CDU) sind bisher 132 schutz- und hilfesuchende Menschen aus der Ukraine in Sachsen aufgenommen wurden. Stand: Dienstagnachmittag. Neun ukrainische Frauen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren sowie sechs Kinder zwischen drei und dreizehn Jahren tauchen in Wöllers Statistik noch nicht auf. Diese 15 Flüchtlinge kamen am Dienstag früh um vier Uhr in Leipzig an, wurden in zwei Privat-Häuser in der Leutzscher Otto-Schmiedt-Straße einquartiert und werden von ihren Fluchthelfern und weiteren Unterstützern mit dem Nötigsten versorgt.

Flucht vor Putins Armee

„Wir sind froh und glücklich, dass alles gut gegangen ist“, sagt Maik Fritsche, der zusammen mit seinen Freunden Andreas Stock, 45, Henryk Egetemayer, 56, und dem seit Jahren in Leipzig lebenden Ukrainer Roman Dyndala, 58, die 2600 Kilometer lange Rettungsmission aus dem Kriegsgebiet geplant und in die Tat umgesetzt hat. Dyndala hatte stets engen Kontakt in seine ukrainische Heimat aufrechterhalten, seit Jahren zusammen mit seinen Leutzscher Nachbarn Hilfsgüter-Transporte organisiert, seinen Verwandten und Freunden mit Waschmaschinen, Kleidung, Zahnbürsten, Spielzeug und so weiter geholfen.

Bei der jüngsten Fahrt ging um sehr viel mehr als um ausrangierte Waschmaschinen. Es ging um Leib und Leben. Um verzweifelte Menschen. Um Flucht vor Putins Armee.

Langer Weg zur rumänische Grenze

Am Samstagabend saßen Dyndala, Fritsche und Co. zusammen. Kriegsrat im Wortsinn. Dyndala legte eine Liste mit den sechs Frauen und neun Kindern aus Kolomyia, Kiew und Lemberg vor. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass die vier Leipziger mit ihren PKWs an die polnische Grenze zur Ukraine fahren, um dort die Frauen, Jungen und Mädchen aufzunehmen. „Da war aber mittlerweile fast alles dicht“, sagt Fritsche, „hätten wir tagelang an der Grenze warten müssen.“ Neuer Plan, 1300 Kilometer statt 900 Kilometer, neuer Treffpunkt: Im rumänischen Sighetu Marmației, nah an der Grenze zur Ukraine. In der christlich geführten Pension Baias.

Sonntag, zehn Uhr, setzte sich der aus vier Autos bestehende Konvoi in Leutzsch in Bewegung. Tschechien, Slowakei, Ungarn, diverse Tankstopps, Rumänien. Montag, 3.30 Uhr, war die Pension erreicht. Nach vier Stunden Schlaf gab es Frühstück. Am Tisch: Die Retter aus Leipzig. Und die sechs Frauen und neun Kinder aus der Ukraine. Roman Dyndala fungierte als Dolmetscher, übermittelte nicht nur den Dank seiner Landsleute. „Sie hatten in der Ukraine Angst um ihr Leben. Und sie haben jetzt Angst, um ihre Lieben, die sie zurücklassen mussten.“ Ehemänner, Väter, Partner hatten sie bis an die rumänische Grenze gefahren und mussten dann zurück. Man kann sich die herzzerreißende Szenerie bei der Verabschiedung vorstellen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hatte angeordnet, dass Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen dürfen.

Ankunft in Leipzig am Dienstagmorgen

Nach dem Frühstück baten Ordensschwestern zur Besichtigung der benachbarten Kirche, überreichten Halsketten mit Holzkreuzen und ließen es sich nicht nehmen, jedem Einzelnen einen Beutel mit Proviant mit auf die lange Reise zu geben. Montag, elf Uhr, setzte sich der Konvoi Richtung Leipzig in Bewegung. Nach vielen Stunden auf der Straße meldete sich eine Mitfahrerin bei Maik Fritsche, zeigte das Display ihres Handys und stolz das Ergebnis einer Übersetzung Ukrainisch-Deutsch: „Heiß.“ Die Sitzheizung war stundenlang auf höchster Stufe gelaufen. Ankunft in Leutzsch: Dienstag, vier Uhr.

Und die Welle der Hilfsbereitschaft rollt weiter: Fritsches Arbeitgeber Thomas Niehoff (58/TSL Trockenbau) hat die Benzinkosten der Mission übernommen, Edeka Voßler (Böhlitz-Ehrenberg) den ersten Einkauf gesponsert. Konsum-Boss Dirk Thärichen und die Chefetage von RB Leipzig sind ebenfalls in der Spur. Die nächste Rettungsmission ist schon geplant. In der rumänischen Pension warten eine Mutter und ihr achtmonatiges Baby, sagen Maik Fritsch und Roman Dyndala.

Von Guido Schäfer