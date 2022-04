Ukraine-Hilfe: Leipzigs Migranten warnen vor Neid und Ungleichbehandlung

Leipzig

Mit Begeisterung nehmen Migrantinnen und Migranten in Leipzig die Bemühungen von Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung in der Ukraine-Hilfe wahr. In einer Stellungnahme des Migrantenbeirates der Messestadt gibt es allerdings auch die Mahnung, die geschaffenen Strukturen längerfristig zu erhalten. Zudem wachsen offenbar Sorgen, dass der aktuelle Fokus zu einer Ungleichbehandlung anderer Geflüchteter führen könnte.

„Es ist wunderbar, wie beispielsweise die Stadt Leipzig schnell ein Sonderbudget über neun Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe auf den Weg bringt und neue Stellen schafft. Da die aktuelle Situation eine schwierige und weitgehende Aufgabe ist, fordern wir jedoch die Stadt Leipzig auf, die neu geschaffenen Lösungen und Strukturen weiter als bis zum Ende des Jahres zu denken“, so Mohamed Okasha, einer der Vorsitzenden des kommunalen Gremiums. Stattdessen sollten die Strukturen und Stellen in der Ukraine-Hilfe auf zwei Jahre hinaus gedacht werden.

Gleichberechtigung für alle Geflüchteten

Darüber hinaus sei es wichtig, „dass die Stadt Leipzig ein Zeichen für die Gleichberechtigung aller Migrantinnen und Migranten setzt. Allen Geflüchteten gilt es die gleiche Aufmerksamkeit gegenüber zu bringen. Dies darf nicht nur in Worten, sondern auch in Taten erfolgen“, so Okasha weiter. Als Beispiel nannte er den kostenlosen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, der künftig allen Geflüchteten in Leipzig gewährt werden sollte. Bisher haben Ankommende aus den ukrainischen Kriegsgebieten die Möglichkeit, in Leipzig kostenlos Bus und Straßenbahn zu fahren.

Mohamed Okasha, einer von mehreren Vorsitzenden des Leipziger Migrantenbeirats. Quelle: André Kempner

Ähnliche Befürchtungen waren zuletzt auch bereits in einer gemeinsamen Stellungnahme mehrerer sächsischen Migranten-Gruppen laut geworden. Darin hatte Viktor Vincze vom Dresdner Ausländerbeirat gewarnt: „Wir müssen aufpassen, dass nicht zwei Klassen von Geflüchteten entstehen. Alle, die bei uns Schutz suchen, haben ein schnelles Verfahren und Integration vom ersten Tag an verdient“, so Vincze.

Neid und Anfeindungen gegen russischsprachige Menschen

Als Folge der bisherigen Regelungen seien bereits Neiddebatten in Gang gesetzt worden – die auch zu Übergriffen auf russischsprachige Menschen in Leipzig geführt hätten. „Diese Anfeindungen dürfen nicht weiter zunehmen und sollten nicht einfach akzeptiert werden“, sagt Francesca Russo, ebenfalls Co-Vorsitzende des Leipziger Migrantenbeirates. Das Gremium fordert Stadtverwaltung und Stadtrat dazu auf, dagegen eindeutig Position zu beziehen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht zuletzt seht die Migrantenorganisation in der aktuellen Situation auch Chancen auf Veränderung der bestehenden Systeme. „Da die Auswirkungen des Krieges sowie dessen Folgen uns ab nun an begleiten werden, können durch Solidarität und Engagement ganzheitliche Veränderungen geschaffen werden“, so Russo weiter.

Von Matthias Puppe