Leipzig

Das zivilgesellschaftliche Engagement für ukrainische Geflüchtete in Sachsen stößt zunehmend auch an Belastungsgrenzen. Darauf haben Initiativen von Freiwilligen aus dem ganzen Freistaat am Montag bei einem Treffen mit der Landesregierung hingewiesen. Vielfach engagieren sich die Ehrenamtlichen bereits seit mehr als einem Monat, organisieren Hilfstransporte in Kriegsgebiete, leisten Unterbringung und Betreuung der Ankommenden.

Finanzelle Unterstützung gibt es dabei bisher kaum – lediglich wenn Geflüchtete privat untergekommen sind, können sie finanzielle Leistungen beantragen und so den Gastgebenden bei den Nebenkosten helfen. Für Menschen, die auf andere Art an der Unterstützung teilhaben, gibt es dagegen kaum Möglichkeiten finanzielle Ausfälle zu kompensieren. Sachsens Linke machen sich deshalb nun bei der Staatsregierung für einen landesweiten Fond stark, aus dem Ehrenamtliche auch finanziell unterstützt werden könnten.

„Engagement durch steigenden Kosten schnell am Limit“

„Das Engagement ist beeindruckend: Die Zivilgesellschaft zeigte und zeigt wieder, woran es den staatlichen Strukturen fehlt – auf Notlagen und Krisen schnell und unbürokratisch zu reagieren, Verantwortung zu übernehmen statt darüber zu streiten wer zuständig ist“, sagt die Leipziger Landtagsabgeordnete Juliane Nagel. Es brauche nun allerdings mehr als warme Worte. „Gerade angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten geraten die privaten Engagierten sonst schnell an ihr Limit. Wir fordern einen Fonds für Ehrenamtliche und konkrete finanzielle Unterstützung für jene Menschen, die Kriegsflüchtlinge privat bei sich untergebracht haben. Denkbar wäre beispielsweise eine monatliche Pauschale“, so Nagel weiter.

Darüber hinaus sollten auch bereits etablierte Strukturen, wie die Psychosozialen Zentren in Chemnitz, Dresden und Leipzig, die Flüchtlings- und Migrationssozialarbeit sowie die verschiedenen Migrations- und Asylberatungsstellen vom Freistaat angesichts des Mehrbedarfs auch stärker finanziell unterstützt werden. „Die Fördermittel müssen aufgestockt werden. Von starken Hilfestrukturen profitieren die Geflüchteten, aber auch die überlasteten staatlichen Strukturen. Es muss zügig gehandelt werden“, so die Linken-Abgeordnete weiter.

Zum Teil haben Sachsens Kommunen bereits Förderprogramme für private Hilfen aufgelegt. So können sich beispielsweise in Leipzig Initiativen auf Unterstützung aus einem insgesamt neun Millionen Euro schweren Sonderbudget bewerben. Einen Anspruch auf Entschädigung beim geleisteten Engagement gibt es aber nicht.

Von Matthias Puppe