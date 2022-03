In den Zügen, Bussen und Autos, die Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland bringen, sitzen viele Kinder. Sachsen steht vor einer Herausforderung: Wie können gerade sie gut betreut werden? Auch diese Aufgabe wird vor allem von Ehrenamtlichen gestemmt. Ein Besuch in der alten Schule in Dölzig.