Leipzig

Bis zu vier Millionen Flüchtlinge erwartet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Folge des Krieges in der Ukraine-Krise – in Vorbereitung auf die Ankunft zahlreicher Menschen haben nun auch die Leipziger Verkehrsbetriebe reagiert: Schutzsuchende Menschen aus der Ukraine können ab sofort kostenlos die Busse und Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe nutzen.

Der Beschluss ist Teil einer Übereinkunft, die mehr als 600 im Branchenverband VDV organisierte Verkehrsunternehmen und Verbünde in einer Sondersitzung getroffen haben: Demnach können Flüchtende in ganz Deutschland kostenfrei den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen, Nahverkehrszüge, also etwa S-Bahnen und Regionalbahnen, inbegriffen. Als Fahrausweise dienen sogenannte Null-Euro-Tickets, die von der Deutschen Bahn ausgegeben werden, aber auch gültige Ausweisdokumente.

Fast 700.000 Menschen fliehen bereits

Wie Ulf Middelberg, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe, betonte, handele es sich „um einen kleinen Beitrag“, um das Leid der Menschen zu lindern. Zugleich kündigten die Verkehrsbetriebe eine Spendenaktion an, die in Kürze starten soll.

Nach Angaben der Vereinten Nationen befinden sich bereits 677.000 Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Am Dienstag berichtete Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) von 132 Geflüchteten, die bislang im Freistaat angekommen seien. Diese Zahle dürfte nach verbreiteter Auffassung in den kommenden Tagen noch deutlich ansteigen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wies darauf hin, dass Sachsen das erste deutsche Bundesland sei, das Ukrainerinnen und Ukrainer auf ihrer Fluchtroute erreichten.

Von flo