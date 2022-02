Leipzig

Rund 1272 Kilometer trennen Leipzig und Kiew, eine Distanz, die an diesem Montagabend einmal mehr an Bedeutung verliert. „Der Krieg ist ganz nah“, wird es gleich mehrmals heißen.

Am frühen Abend sind erneut Hunderte Menschen in die Leipziger Innenstadt gekommen, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, den Krieg von Putin zu verurteilen. Aber auch um Kiew geht es: Die Stadt, die gerade selbst Schauplatz des blutigen Konflikts ist, ist die älteste Partnerstadt Leipzigs. Einige von den Menschen, die am Montag gekommen sind, haben es direkt in die Nikolaikirche zu einem Friedensgebet geschafft, alle anderen versammeln sich im Nikolaikirchhof.

In die Kirche selbst wollten mehr Menschen, als tatsächlich durften: Vor 17 Uhr bildet sich eine mehrere Hundert Meter lange Schlange, sie reicht durch den gesamten Specks Hof und weit darüber hinaus.

Die Nikolaikirche konnte schon nach kurzer Zeit keine Besucher mehr einlassen. Quelle: André Kempner

„Wir spürten diese Unterstützung viel zu selten“

„Uns selbst erfasst die Angst“, sagt also Pfarrer Bernhard Stief zum Beginn des Friedensgebets. „Wir leiden mit den Ukrainern, dem Volk, dem Land.“ Und: „Der Krieg trifft auch uns.“ Es sind Worte, die in allen anderen Redebeiträgen Widerhall finden, so auch in dem von Oksana Makohon, der Vorsitzenden der Ukrainisch griechisch-katholischen Gemeinde Leipzig, die mit brechender Stimme, aber zugleich eindringlich bekräftigt: „Die Ukraine wird nicht untergehen.“ Sie verweist zugleich auf den Krieg, der im Donbass bereits seit 2014 andauert. „Wir spürten diese Unterstützung viel zu selten in den vergangenen acht Jahren“, sagt sie.

Schließlich verurteilt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Kriegstreiberei von Putin wortstark. Den russischen Präsidenten bezeichnet er als „Diktator, Despoten, als Mörder“. „Wir alle wussten, dass Putin Blut an seinen Händen hat“, sagt Jung. Und konstatiert selbstkritisch: „Und dennoch haben wir ihn hofiert.“ Jung solidarisiert sich denn auch mit den Menschen, die in Russland ihre Stimme gegen den Krieg erheben. „Welchen Mut bringen diese Menschen auf, die gegen den Despoten auf die Straße gehen, der auf offener Straße mordet?“

Von Florian Reinke