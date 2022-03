Leipzig

Hunderttausende Menschen sind in der Ukraine auf der Flucht vor der russischen Invasion. Wer es bis zu den Grenzübergängen nach Polen oder in die Slowakei schafft, wartet tagelang, um sich in Sicherheit bringen zu können. Trotzdem seien schon jetzt Züge westwärts überlastet, berichten Helfende. Zudem haben sich viele Menschen auch privat auf den Weg gemacht, um die Gestrandeten abzuholen. Leipzig ist Partnerstadt der umkämpften ukrainischen Hauptstadt Kiew. Am Montag wurde im Neuen Rathaus beraten, wie die Hilfe für Freunde nun zu organisieren ist.

„Wir haben heute einen Krisenstab gebildet, um die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge in Abstimmung mit dem Freistaat koordinieren zu können“, erklärte Stadtsprecher Mathias Hasberg. Das Team versuche aktuell, sich einen Überblick über die zahlreichen bereits bestehenden Hilfsangebote zu verschaffen. „Wir werden auch eine Info-Hotline aufbauen – suchen dafür noch Leute, die Ukrainisch sprechen. Ich denke, bis Mittwoch werden wir auf unserer Webseite die Angebote gebündelt darstellen“, so Hasberg weiter. Zudem müssten für die ukrainischen Kinder auch Kita- und Schulplätze organisiert werden. „Aber das können wir erst machen, wenn wir konkret wissen, wie viele kommen.“

Stadt will mit schneller und unbürokratische Hilfe unterstützen

Wie es aus dem Dezernat Allgemeine Verwaltung hieß, soll das bereits angelaufene, breite zivilgesellschaftliche Engagement in Leipzig nun von kommunaler Seite unterstützt werden. „Wir wollen die Dinge nicht duplizieren, die es schon gibt, sondern an den Punkten, wo Unterstützung gebraucht wird, schnelle und unbürokratische Hilfe liefern“, so ein Sprecher gegenüber der LVZ. Ähnlich wie bei den Corona-Maßnahmen zuletzt soll dem Stadtrat erneut ein kurzfristiges Budget vorgeschlagen werden. Zudem sehe sich Leipzig nicht nur bei der Hilfe in der Stadt in der Verantwortung, sondern auch bei der Unterstützung der ukrainischen Partnerstadt Kiew. Es gebe enge Kontakte zur dortigen Stadtverwaltung über das Referat Internationale Zusammenarbeit und über die ukrainische Gemeinschaft in Leipzig, hieß es.

LVB-Busse als Transportmittel für Geflüchtete im Gespräch

Christopher Zenker, Fraktionsvorsitzender der SPD, kennt sich in der Flüchtlingshilfe aus, hat 2015 während des Krieges in Syrien unter anderem die Leipziger Sachspendenzentrale mit aufgebaut. „Ich bin überzeugt, dass Stadt und Zivilgesellschaft die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten wie schon damals wieder meistern werden. Darüber hinaus wünsche ich mir konkrete Hilfe, wenn es darum geht, Geflüchtete aus den Auffanglagern in der Slowakei oder Polen abzuholen. Dabei könnte ich mir vorstellen, dass die LVB den Transport mit Personal und Bussen unterstützt“, so Zenker am Montag.

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben war diese Idee am Montag sogar schon in Prüfung und Abstimmung. „Der Vorschlag, dass man mit Bussen helfen könnte, kam von den Mitarbeitenden selbst und zeigt, wie groß die Besorgnis in der Gesellschaft tatsächlich ist“, so Unternehmenssprecher Marc Backhaus. Die LVB beraten nun zusammen mit der Stadtverwaltung, wie solche Transporte gezielt und wirksam eingesetzt werden können, so Backhaus weiter. Sollte die Idee eines direkten Leipziger Fluchtweges von der ukrainischen Grenze umgesetzt werden, wäre die Messestadt zumindest in guter Gesellschaft. In Köln (Nordrhein-Westfalen) hat der Busunternehmen „Pinkbus“ eine ähnliche Initiative angekündigt, aus Braunschweig (Niedersachsen) machten sich am Montag und Dienstag bereits 20 Busse auf dem Weg zur an die Grenzen.

Sachsen hält 1500 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen bereit

Ähnlich wie die Stadt Leipzig hat auch der Freistaat inzwischen eine Art Krisenstab gegründet, in dem die Hilfsmaßnahmen angeschoben werden. „Die Situation in der Ukraine ist dramatisch. Sachsen steht bereit, aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen Vertriebene aus der Ukraine aufzunehmen – gerade im Hinblick auf die Erstunterbringung“, so ein Sprecher des Innenministeriums am Montag.

Aktuell bleibe noch abzuwarten, wie viele Menschen tatsächlich Hilfe bräuchten. „Im Falle eines überproportionalen Anstiegs der Zahl der Vertriebenen aus der Ukraine an der sächsischen Landesgrenze zu Polen wären wir vorbereitet, kurzfristig Maßnahmen zur Schaffung von weiteren Unterbringungskapazitäten zur Erstaufnahme zu treffen“, hieß es weiter. Aktuell seien 2300 der insgesamt 4600 Plätze in den Aufnahmeeinrichtungen belegt. Unter Corona-Bedingungen könnten davon 1500 Betten sofort genutzt werden. Darüber hinaus gebe es auch sogenannte Standby-Objekte, die kurz- und mittelfristig als Unterkünfte genutzt werden könnten.

Von Matthias Puppe