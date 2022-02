Ukraine-Protest in Leipzig: Rund 800 Menschen bei Demonstration durch die Innenstadt

Leipzig

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine finden am Samstag in Leipzig zahlreiche Protest-Aktionen und Solidaritäts-Kundgebungen statt. Mittags wurde auf dem Markt bereits eine Mahnwache unter dem Motto „Russland raus aus der Ukraine! Putins Krieg stoppen“ abgehalten. Für 16 Uhr ist dort dann eine Großkundgebung angekündigt.

Auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz versammelten sich ab 15 Uhr Demonstrierende unter dem Motto „Stoppt den Krieg in der Ukraine“. Von dort aus zog ein Demonstrationszug durch die Leipziger Innenstadt. Nach Angaben der Leipziger Polizei zählte dieser rund 800 Personen.

Bereits am Donnerstagabend hatten sich auf dem Leipziger Markt rund 5000 Menschen versammelt und gegen Russlands Angriff auf die Ukraine demonstriert. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kirche und Zivilgesellschaft verurteilten in Leipzig das Handeln von Russlands Präsident Putin aufs Schärfste. Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine wurde vor dem Neuen Rathaus die ukrainische Flagge gehisst.

Verkehrseinschränkungen wegen Autokorso

Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass es am Nachmittag zu Verkehrseinschränkungen im Zentrum kommen kann. Zwischen 16 und 18 Uhr ist ein Autokorso vom Simsonplatz über den Innenstadtring bis zum Willy-Brand-Platz angemeldet. Dieser steht nicht im Zusammenhang mit den Protesten anlässlich des Krieges in der Ukraine, sondern solidarisiert sich mit den Querdenken-Protesten an diesem Wochenende in Wien.

Von Lilly Günthner