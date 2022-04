Landkreis Leipzig

Der Sog der Großstädte ist so groß, dass derzeit kaum Ukrainer im Landkreis Leipzig ankommen. Landrat Henry Graichen (CDU) hat deshalb erste Konsequenzen gezogen und einen vorläufigen Anmietungsstopp für Wohnungen verhängt. Nachdem der Landkreis zu Beginn des Krieges händeringend Quartiere gesucht hatte, heißt es nun: Kommando zurück. Grund seien nicht nur freie Kapazitäten in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Leipzig-Mockau, sondern auch die insgesamt rückläufigen Flüchtlingszahlen.

Mit der anfänglichen Aussicht, wöchentlich Hunderte Menschen vom Freistaat zugewiesen zu bekommen, hatte die Kreisbehörde nicht nur Wohnungen gesucht, sondern auch mehrere Notunterkünfte hergerichtet. Doch diese wurden in den vergangenen Wochen gar nicht gebraucht.

Gespräch mit Jung und Emanuel

Um das Ungleichgewicht zwischen Stadt und umliegenden Landkreisen zu beheben, traf sich Graichen dieser Tage mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und seinem nordsächsischen Amtskollegen Kai Emanuel (parteilos). Man habe sich verständigt, auf kurzem Weg aktiv zu werden, hieß es dazu am Freitag. „Ankommende auf dem Leipziger Hauptbahnhof werden jetzt zum Beispiel durch die Erstbetreuer auf die Unterkunft in Borsdorf aufmerksam gemacht, die mit S-Bahn und Zug schnell zu erreichen ist“, erläutert Landkreis-Sprecherin Brigitte Laux. Vor den Toren Leipzigs hatte der Kreis ein Containerdorf aus der Flüchtlingskrise 2016 kurzfristig reaktiviert. „Mit der Landesdirektion haben wir uns außerdem dazu abgestimmt, dass die etwa 200 Personen der Erstaufnahmeeinrichtungen in Rötha ebenfalls durch den Landkreis Leipzig untergebracht werden“, so Laux.

Quartiere lassen sich schwer planen

Da Ukrainer für 90 Tage visumfrei einreisen dürfen, gibt es für sie keinen Anlass, sich bei den Behörden zu melden. „Die Menschen können ihren Aufenthalt frei wählen und ziehen teilweise nach einer kurzen Verschnaufpause recht schnell in andere Kommunen weiter, hin zu Verwandten oder Freunden“, schildert die Sprecherin. Dies alles mache eine Planung schwierig. Der Kreis tritt deshalb beim Thema Wohnungsanmietung auf die Bremse. Wobei Graichen auch Verständnis äußert: „Die Hoffnung und der Wunsch nach einem schnellen Ende des Krieges ist groß“, so der Landrat. Das hindere sicher einige daran, eine vorübergehende Bleibe aufzugeben.

Aktuell sind bereits 1824 Ukrainer im Landkreis gemeldet - die meisten davon privat einquartiert. „Wir haben uns mit den Kommunen dazu verständigt, diese Personen bei Bedarf durch den Landkreis unterzubringen.“

Von Simone Prenzel