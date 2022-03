Leipzig

Der Hund an der Leine, die Katze in der Tasche: Zehn bis 20 Prozent der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine, die auf dem Leipziger Hauptbahnhof ankommen, haben einen Vierbeiner dabei. Nach traumatischen Tagen folgt für manche der nächste Schock: Die Unterbringung von Hund oder Katze ist gar nicht so einfach. Wer in eine Erstaufnahme-Einrichtung geht, darf sein Tier nicht mitnehmen. Das Sicherheitspersonal achtet darauf. „In den Aufnahmeeinrichtungen gilt die Hausordnung der Landesdirektion Sachsen. Nach dieser ist es aus Gründen der Sicherheit für Menschen und Tiere sowie der Hygiene nicht erlaubt, Haustiere mit in die Einrichtungen zu bringen“, erklärt Ingolf Ulrich, stellvertretender Pressesprecher der Behörde.

Hygienische Probleme und Tollwutgefahr

Sich raufende Hunde, nächtliches Gebell, stromernde Katzen, tierische Gerüche, Futterreste oder Tierallergien könnten zusätzlichen Stress und Hygieneprobleme in den Gemeinschaftsunterkünften verursachen. Außerdem gibt es eine Anordnung des obersten Veterinärs im Freistaat Sachsen, wonach Tiere aus der Ukraine für drei Wochen in Quarantäne müssen, sofern sie nicht gegen Tollwut geimpft sind. Damit soll die Einschleppung der tödlichen Virusinfektion verhindert werden, die in der Ukraine noch nicht ausgerottet ist. Erst nach 21 Tagen ist gesichert, dass die Tiere keine Tollwut mitgebracht haben. Beziehungsweise ist die Tollwutimpfung dann voll wirksam, die sie eventuell in Leipzig erhalten haben.

Wohin werden die Haustiere gebracht?

Erste Anlaufstelle ist das Tierheim Leipzig in der Breitenfelder Straße. Nach Kriegsausbruch wurden dort 29 Hunde, 19 Katzen und zwei Meerschweinchen aufgenommen. „Wir haben umgeräumt und umgestellt und den Platz geschaffen“, berichtet Michael Sperlich, Geschäftsführer des Ersten Freien Tierschutzvereins. Manche seien nach drei Tagen schon wieder abgeholt worden und mit ihren Besitzern weitergereist, andere sind noch da. „Momentan kommen keine neuen Tiere mehr. Aber wo sie sind, weiß ich nicht“, so Sperlich. „Die minimalen Kapazitäten des Tierheimes Leipzig werden für Notfälle freigehalten. Zudem ist es laut Veterinäramt nicht ideal, Geflüchtete von ihren Tieren zu trennen“, teilt dazu ein Sprecher der Leipziger Stadtverwaltung mit.

Genaue Zahlen gibt es nicht

Zuständig für die Erstunterkünfte ist das Land Sachsen. Genaue Zahlen existieren dort nicht. „Weder die Landesdirektion Sachsen noch die Betreiber der Unterbringungsobjekte erfassen statistisch, ob ukrainische Vertriebene Haustiere mit sich führen. Die Landesdirektion Sachsen erhält auch keine Kenntnis darüber, wie viele Haustiere vermittelt werden konnten“, so Behördensprecher Ingolf Ulrich. Bisher seien aber Pflegestellen gefunden worden, entweder über persönliche direkte Kontakte oder über Social Media.

Ein Hund aus der Ukraine sitzt im Ankunftszentrum Dresden in einem Container für Haustiere. Quelle: Robert Michael, dpa

Pflegestellen müssen sehr zuverlässig sein

Die Tiernothilfe Leipzig hat etwa zehn Hunde und Katzen bei Privatleuten in Obhut gegeben. „Wir schauen uns die Pflegestellen extrem gut an“, so die Vorsitzende Katrin Thiemicke. „Es müssen zuverlässige Leute sein, die nicht nach 14 Tagen sagen ,es reicht’ und die Tiere weiterreichen. Das kann Monate dauern.“ Auch die Finanzierung sei ein Problem. Erst wenn die Flüchtlinge eine eigene Wohnung gefunden haben, könnten sie ihr Haustier dauerhaft wieder zu sich holen. Aus den einschlägigen Social-Media-Kanälen schlussfolgert Katrin Thiemicke, dass in Leipzig täglich für mindestens 20 neue Tiere eine Unterkunft gesucht wird.

Quarantäne geht auch in Privatunterkünften

Der Flüchtlingsstrom ist zwar abgeebbt, aber keineswegs erloschen. Am Hilfepunkt der Johanniter auf dem Hauptbahnhof melden sich täglich um die 80 bis 100 Personen, die mit Autos, Bussen oder regulären Zügen angekommen sind. 3700 Menschen sind in den vergangenen zwei Wochen mit 20 Sonderzügen aus Görlitz eingetroffen. Schon am Hauptbahnhof werden sie darauf hingewiesen, dass sie mit Tieren nicht in die Notunterkünfte dürfen. Falls sie nicht ohnehin weiterreisen, suchen sie sich dann eher eine private Bleibe, in die sie ihr Haustier mitnehmen dürfen. Die Tiere müssen beim Veterinäramt angemeldet und so schnell wie möglich dem Tierarzt vorgestellt werden, um die EU-Anforderungen zu erfüllen. Die Quarantäne kann in häuslicher Isolation erfolgen, in dem Hund oder Katze keinen Kontakt zu anderen Tieren haben.

Manche Flüchtlinge mit Haustier werden in Hotels vermittelt, damit die Trennung vermieden werden kann. So war es bei der 45-jährigen Viktoria aus Charkiw, die mit ihrem Kind, ihrer Schwester und Main-Coone-Kater Porsche im eigenen Auto nach Leipzig gekommen ist. Im Hotel darf sie ihren Stubentiger bei sich behalten. Diese Woche hat die Juristin ihren Rassekater beim Tierarzt vorgestellt. Nun ist er wie von den Behörden gefordert mit Impfung, Chip und EU-Heimtierpass ausgestattet – zumindest diese Sorge hat sich für Viktoria damit erledigt.

