Bei den Autobauern in Sachsen und Thüringen stottert der Wachstumsmotor: Im vergangen Jahr wurden in Mitteldeutschland so wenige Autos wie seit zehn Jahren nicht mehr gebaut. Schuld ist vor allem Umbau der Werke in Zwickau und Eisenach. Die Leipziger Autobauer stemmen sich dagegen erfolgreich gegen den Abwärtstrend.