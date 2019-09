„Umbruch-Stücke und Wende-Momente“ werten Leipzig-Schau auf

Leipzig

„Sägt die Bonzen ab – und nicht die Wälder“: Das steht auf dem Spruchband, das in einer Nachtschicht im Betrieb für die Montagsdemo 1989 gefertigt wurde. In einer Vitrine hängt eine Fotografie, das den damals 49-jährigen Helmut Schramm in voller Liberty-Kostümierung zeigt. Er hat die Insignien – Krone, Fackel, Inschriftentafel – der weltbekannten Freiheitsstatue im Hafen New Yorks aufgegriffen und mitten in der Karnevalszeit 1990 zu einer Montagsdemo getragen. Die Inschriftentafel, im Original mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, hat er mit dem Datum 9.10.89 beschriftet. Gemeint ist dies als Fingerzeig für jenen entscheidenden Tag der Friedlichen Revolution an der Pleiße, nach dem der Umbruch nicht mehr aufzuhalten war. „Umbruch-Stücke und Wende-Momente“ hat das Stadtgeschichtliche Museum seine kleine Bürgerschau genannt, die in die Dauerschau zur modernen Leipzig-Geschichte im zweiten Obergeschoss des Alten Rathauses integriert wurde.

Blueserschuhe und Wendehandschuhe

„Es ist kein großer, aber ein bewegender Beitrag zu 30 Friedliche Revolution“, findet Anselm Hartinger, der Direktor des Museums. Versucht wurde, in die bestehende Ausstellung eine Intervention zu setzen, um persönliche Sichtweisen zu zeigen, was Menschen in diesen aufregenden Wochen im Herbst 1989 bewegt und begleitet hat. Zu diesem Zweck wurden Leipziger aufgerufen, private Stücke beizusteuern, die Geschichten erzählen. „Wir haben eine wunderbare Sammlung. Doch wir wollten auch alltägliche Dinge zeigen, von denen viele glauben, dass sie für uns gar nicht interessant sein könnten“, erläutert Hartinger.

Quelle: André Kempner

Da ist eine Damenjacke, die bei der Demo getragen wurde, zu sehen. Oder ein paar „Wendehandschuhe“, die eine Frau für ihre damals 15-jährige Tochter in schwarz-rot-goldenen Farben gestrickt hatte. Sie wollte damals ihrer Forderung nach der Wiedervereinigung Deutschlands Nachdruck verleihen, was auch zu Konflikten in der Opposition führte – denn vielen ging es zunächst um Veränderungen innerhalb der DDR. Blueserschuhe stehen hingegen – ebenso wie die bekannteren Jesuslatschen – für eine Gegenströmung zur DDR-Jugendkultur. Die jungen Leute haben sich als Blueser, Tramper oder Kunden bezeichnet.

Ein Platz in der Vitrine hat auch ein Fahnenaufsatz mit dem Parteilogo der SED gefunden. Der Leipziger Michael Peter, der sich weigerte in die Partei einzutreten und später in einer Wohnungsverwaltung arbeitete, war an der teils illegalen Räumung der Magazinräume beteiligt, in denen sich auch Utensilien der politischen Abteilung der Wohnungsverwaltung befanden. Er hob den Fahnenaufsatz als „Mahnmal“ für spätere Generationen auf. Auch, um seinem Kind bildlich von der untergegangenen DDR erzählen zu können.

Erlebnisse des Büttenredners

Der Grünauer Karnevalist Rüdiger Tauer ist auf dem Foto in der Bütt als Prediger in der Karnevalssaison 1989/90 zu sehen – daneben eine Karnevalistin mit einem Schild von Honecker als betendem Mönch. Auch ein „Jubelhymnus“ von Tauer liegt in der Vitrine. „Ich musste zu einer einwöchigen Schulung für Büttenredner ins Kulturhaus ,Freundschaft‘. Oberthema: 40 Jahre DDR“, erinnert sich Tauer, der ab Sommer 1989 regelmäßig die Montagstreffen in der Nikolaikirche besuchte. Er karikierte in seiner Büttenrede das überhöhte und unrealistische Selbstverständnis der SED. Sie wurde aber nie öffentlich vorgetragen.

20 Objekte werden gezeigt. „Wir haben versucht, sie mit Zitaten von Menschen, die sie uns gebracht haben, für die Ausstellung aufzubereiten“, schildert Museumsmitarbeiterin Friedrike Degner. Wer Lust hat, kann seine Erinnerungen noch auf Karten beizufügen.

Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr; Eintritt sechs Euro, ermäßigt vier Euro; Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

Von Mathias Orbeck