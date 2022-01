Leipzig

Die Verkehrswende steht vor der Tür: Um Leipzigs Straßen für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer zu machen, sollen auf dem Dittrichring zwei Fahrradstreifen entstehen. Dafür muss auf beiden Seiten je eine Autospur weichen. Doch von diesem Vorhaben sind längst nicht alle Leipzigerinnen und Leipziger überzeugt.

Christian Hiemer packt seine Einkäufe in den Kofferraum seines Autos. Dieses braucht der 32-Jährige täglich; nicht nur zum Einkaufen, sondern auch um auf Arbeit zu fahren. Den geplanten Radstreifen blickt er deswegen skeptisch entgegen. „Für die Fahrradfahrer ist es sicher schön, mehr Fläche zu bekommen“, räumt er ein. „Für Autofahrer aber eher weniger. Besonders im Berufsverkehr staut es sich dort sehr. Werden die Straßen einspurig, verschlechtert sich die Situation noch mehr.“

Christian Hiemer (32) ist täglich mit dem Auto unterwegs – und kämpft sich regelmäßig durch den Berufsverkehr auf dem Dittrichring. Quelle: Nicole Grziwa

Auch Tilman Schilling teilt diese Sorge – obwohl er als begeisterter Radfahrer eigentlich lieber mit dem Drahtesel unterwegs ist als mit dem Auto. „Auf der einen Seite könnten solche Radstreifen sinnvoll sein. Auf der Fahrradstraße, die daneben verläuft, ist man als Radfahrer ja auch nicht ganz allein. Es gibt immer Autos und Fußgänger, da wird der Platz schnell mal knapp. Trotzdem ist dort aber nicht so viel los, dass man zwei weitere Radstreifen auf dem Dittrichring unbedingt braucht.“ Besonders, wenn dadurch der Verkehrsfluss deutlich eingeschränkt werde, ergänzt der 36-Jährige.

Tilman Schilling (36) fürchtet, dass die Fahrradstreifen sich auf den Verkehrsfluss auswirken. Quelle: Nicole Grziwa

Bieten Leipzigs Straßen genug Sicherheit für Radfahrer? Ines Preuß ist mit ihrem Rad in die Stadt gekommen. Den Helm hat sie dieses Mal jedoch vergessen. Ganz wohl ist der 53-Jährigen dabei nicht. „Es gibt Orte in der Stadt, die für Radfahrer sehr gefährlich sind, zum Beispiel die Strecke von der runden Ecke bis zum neuen Rathaus.“ Dort sollen künftig die neuen Fahrradstreifen entstehen. Bisher müssen Radfahrer jedoch auf die parallel verlaufende Fahrradstraße ausweichen. „Besonders in der Nähe des Höfe am Brühl wird es auf der Straße aber kritisch, denn dort sind Autos und auch viele Fußgänger unterwegs. Da muss man wirklich aufpassen.“ Die fehlenden Fahrspuren könnten zwar für Autofahrer zum Problem werden, aber man müsse auch die positive Seite sehen: „Vielleicht regt es ja Autofahrer dazu an, mehr auf Fahrräder umzusteigen.“

Ines Preuß (53) hofft, dass in Zukunft mehr Menschen mit Rädern unterwegs sind. Quelle: Nicole Grziwa

Viele Leipzigerinnen und Leipziger setzen schon auf das Fahrrad als Transportmittel. Auch Daniel Keiling tritt lieber in die Radpedale. Fahrradwege seien immer eine gute Sache, findet er. Besonders, wenn man auf dem Weg zur Arbeit auf eine gute Anbindung angewiesen sei.

Daniel Keiling fährt mit dem Rad zur Arbeit und freut sich über die neuen Radwege. Quelle: Nicole Grziwa

Pauline Schumann (24) und Sophie Richter (26) freuen sich auf die neuen Fahrradstreifen. Diese werden dringend benötigt, finden die beiden. „Es gibt so viele Radwege, die plötzlich einfach aufhören. Man muss dann auf der Straße fahren, oder auf dem Fußweg“, berichten sie. „Solche Fahrradstreifen, wie sie auf dem Dittrichring geplant sind, wären perfekt. Da ist die Unfallgefahr deutlich kleiner.“ Gefährlich werde es nämlich immer dann, wenn sich Autos und Radfahrer Platz teilen müssen.

Auch Pauline Schumann (24) und Sophie Richter (26) fahren häufig mit dem Rad. Die Radwege der Leipziger Innenstadt könnten jedoch besser ausgebaut sein, finden die beiden. Quelle: Nicole Grziwa

Von Fabienne Küchler