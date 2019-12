Krippenspiel oder „Stille Nacht“? Was zu Weihnachten auf keinen Fall fehlen darf

Leipzig

Maria, Joseph, die Krippe mit Jesuskind und die heiligen drei Könige: Ein Krippenspiel gehört für viele Menschen an Heiligabend einfach dazu. Doch eine Umfrage der evangelischen Nachrichtenagentur Ideawollte es genauer wissen: Was ist den Deutschen zu Weihnachten eigentlich wichtig, auf welche kirchliche Tradition wollen sie auf gar keinen Fall verzichten?

Mehr als die Hälfte verzichtet auf Kirchenbesuch

Die Umfrage-Ergebnisse des Erfurter Insa-Instituts zeigen zunächst: Mehr als die Hälfte (56 Prozent) verzichtet ganz darauf, einen Weihnachtsgottesdienst an den Festtagen zu besuchen. Nur jeder Vierte (23 Prozent) plant einen Gottesdienstbesuch, 15 Prozent wissen es noch nicht. Im Osten ist die Ablehnung noch größer: Hier machen 64 Prozent zu Weihnachten einen weiten Bogen um die Kirche, nur für ganze 16 Prozent ist ein Gottesdienst oder ein Krippenspiel wichtig.

Selbst unter den Kirchenmitgliedern ist die Abneigung bundesweit groß: Nur freikirchliche Christen wollen mehrheitlich (59 Prozent) einen Gottesdienst besuchen, viele Protestanten und Katholiken haben hingegen kein Interesse daran (45 bzw. 41 Prozent).

Gottesdienst-Ablehnung bei AfD-Anhängern am größten

Interessant ist auch, dass unter allen im Bundestag vertretenen Parteien ausgerechnet bei AfD-Anhängern die Kirchen-Ablehnung am größten ist: Fast zwei Drittel (64 Prozent) sagen laut Insa-Umfrage nein zum Weihnachtsgottesdienst-Besuch. Ein erstaunliches Ergebnis, wo doch sonst in der AfD sehr viel Wert auf die Verteidigung des christlichen Abendlandes gelegt wird.

Am ehesten gehen Unions-Wähler in die Kirche

Am ehesten wollen noch die Wähler von CDU/ CSU über die Festtage wenigstens einmal in die Kirche gehen: 35 Prozent planen das. Aber auch 50 Prozent der Unions-Anhänger wollen der Kirche fern bleiben, ebenso mehrheitlich die Wähler von SPD (59 Prozent), Linke (60), Grüne (61) und FDP (57).

„Stille Nacht“ ist für die meisten das wichtigste Lied

In der Rangliste der unverzichtbaren Dinge zu Weihnachten rangiert für Traditionsbewusste aber nicht das kirchliche Krippenspiel ganz oben. Die meisten Befragten gaben in der Umfrage an, das bekannteste Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ sei ihnen am wichtigsten (66 Prozent). Bei Frauen ist der Klassiker mit 70 Prozent sogar noch beliebter.

Biblische Weihnachtsgeschichte für Mehrheit ebenfalls unverzichtbar

Das Krippenspiel folgt mit knapp 40 Prozent erst nach anderen Dingen, wie eine schön geschmückte Kirche oder das Vorlesen der klassischen biblischen Weihnachtsgeschichte (52 Prozent). Auch das ebenfalls weit verbreitete Weihnachtslied „O du fröhliche“ ist für viele Weihnachtsgottesdienstbesucher unverzichtbar (49 Prozent). Selbst eine gute Predigt ist vielen wichtig (63 Prozent), während viele nicht so viel Wert auf Abendmahl oder Kommunion legen (30 Prozent).

Die Umfrage zeigt: Der Liedklassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“ ist für viele traditionsbewusste Menschen zu Weihnachten kaum verzichtbar. Ein Krippenspiel ist dagegen für viele nicht ganz so wichtig. Quelle: Insa Meinungstrend

Krippenspiel in Sachsen-Anhalt der Renner

Im Vergleich der einzelnen Bundesländer zeigen sich regionale Besonderheiten. So legen mehr als zwei Drittel der Befragten im katholisch geprägten Nordrhein-Westfalen viel Wert auf eine gut gehaltene Weihnachtspredigt. Doch auch in Thüringen halten gut 90 Prozent der Gottesdienstbesucher das Pfarrerwort von der Kanzel für sehr wichtig. Dagegen ist das Krippenspiel in Sachsen-Anhalt, dem Kernland der Reformation, der Renner: Über 80 Prozent der Befragten ist die Aufführung wichtig.

Sachsen sind besonders sangesfreudig

In Sachsen sind die Gottesdienstbesucher dagegen sehr sangesfreudig: Sowohl „Stille Nacht“ als auch „O du fröhliche“ sind für die meisten Befragten das wichtigste Weihnachtsritual. Weniger Wert legen die Sachsen dagegen auf eine schön geschmückte Kirche. Ganz im Gegensatz zu den Gottesdienstbesuchern im Norden: Im Mecklenburg-Vorpommern erwarten drei Viertel der Kirchenbesucher ein festlich geschmücktes Gotteshaus.

An der Insa-Befragung nahmen im Zeitraum vom 6. bis 9. Dezember 2052 Personen ab 18 Jahren aus ganz Deutschland teil.

Von Olaf Majer