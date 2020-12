Leipzig

Am Montag – zehn Tage vor Weihnachten – geht Sachsen in den Lockdown. All jenen, die noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen haben, bleiben zwei Optionen: online einkaufen oder am heutigen Samstag nochmal raus, dem letzten Tag, an dem die Geschäfte in der Leipziger City und den Städten im Umland, die keine Waren des täglich Bedarfs anbieten, geöffnet sind. Viele Städte warben im Vorfeld um Kunden, die am Vormittag noch ruhige Lage im Zentrum der Messestadt könnte bald weniger ruhig ausfallen.

Die LVZ möchte gerne von Ihnen wissen: Gehen Sie am heutigen Samstag nochmal einkaufen? Stimmen Sie hier ab:

Von CN