Leipzig

Menschen in Leipzig gehen dafür auf die Straße, der Freistaat stellt sich darauf ein – angesichts der angespannten Lage in Afghanistan sprechen Viele darüber, Flüchtende aufzunehmen. Auch das Innenministerium stellt sich darauf ein. „Der Freistaat Sachsen ist bereit und verpflichtet, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen“, teilte das Innenministerium in Dresden am Dienstag auf LVZ-Anfrage mit.

Auch die Stadt Leipzig will afghanische Ortskräfte aufnehmen und rechnet mit mehr Flüchtlingen. Wie stehen Sie dazu?

Stimmen Sie ab

Von LVZ