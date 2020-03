Leipzig

Kommt sie, oder kommt sie nicht? Politik und Gesellschaft diskutieren über die Notwendigkeit einer Ausgangssperre in Deutschland. Trotz mahnender Appelle versammeln sich immer noch Menschen in Parks und laden zu Privatfeiern. Angesichts rapide steigender Infektionszahlen wurden in Bayern und in Baden-Württemberg bereits einzelne Kommunen abgeriegelt.

Die Bundesregierung setzt aktuell allerdings noch auf die Vernunft der Bürger. Nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun ( CDU) entscheidet das Verhalten der Menschen am Wochenende, ob Bund und Länder flächendeckende Ausgangssperren zur Eindämmung des Coronavirus verhängen. „Der Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick“, sagte Braun am Freitag dem Spiegel.

Was denken Sie? Sollte eine generelle Ausgangssperre, bei der nur Gänge zur Arbeit und zum Supermarkt erlaubt sind, auch flächendeckend eingeführt werden? Stimmen Sie ab:

An der LVZ-Umfrage auf Facebook teilnehmen: www.facebook.com

Soll zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Sachsen eine Ausgangssperre verhängt werden? Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Freitag, 20. März 2020

Von Matthias Puppe