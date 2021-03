Leipzig

Die Stadt boomt. Daran ändert auch Corona bislang nichts. Wohnungen und Eigenheime in Leipzig sind begehrt – die Preise für Eigentumswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäuser im vergangenen Jahr stark gestiegen. Allein Eigentumswohnungen wurden im Schnitt um mehr als 13 Prozent teurer. Das zeigen Daten der Leipziger Datenbank GeoMap. Auch die Mieten steigen seit Jahren, doch immer weniger Leipzigerinnen und Leipziger können sich Mieten über 12 Euro pro Quadratmeter leisten. Wir wollen deshalb von Ihnen wissen: Was halten Sie vom Immobilienmarkt in der Stadt? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Die LVZ startet außerdem ein großes digitales Dossier zum Thema Bauen und Wohnen in Leipzig. Mit zahlreichen Übersichten über freies Bauland im Leipziger Stadtgebiet und in der Region, nützlichen Ratgebern rund um den Eigenheimbau oder Wohnungskauf und Analysen und Reportagen.

Von lvz/jmg