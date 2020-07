Leipzig

Was kommt nach der Schule? Nach dem erfolgreichen Abschluss orientieren sich viele junge Erwachsene neu. Eine Umfrage.

Tom Nestler Quelle: Christian Modla

Anzeige

Tom Nestler (19) – Louise-Otto-Peters-Schule

„Nix mit Ferien. Nach dem Abi geht es nahtlos mit einem FSJ ( Freiwilliges Soziales Jahr, Anm. d. Red.) in einem Leipziger Fußballverein weiter. Ich bin derzeit schon Jugendtrainer im Ehrenamt. Nach dem Jahr plane ich eine Studium Sport auf Lehramt.“

Weitere LVZ+ Artikel

Anne Olberg Quelle: Christian Modla

Anne Olberg (16) - Evangelisches Schulzentrum

„Meine Ferien verbringe ich bei meiner Cousine in Dresden. Da betreuen wir den Hund und das Haus, weil meine Tante auf Kur ist. Danach geht es mit einem Schleifenjahr weiter, dem Abi-Vorbereitungsjahr für ein 11. und 12. Schuljahr.“

Sophie Hauber Quelle: Christian Modla

Sophie Hauber (19) – Karl-Heine-Schule (Berufliches Schulzentrum)

„Für das Abi bin ich auch schon vom Lande im Leipziger Süden nach Leipzig gezogen. Jetzt heißt es nach drei Jahren wieder Abschied nehmen und eine Wohnung in Jena zu suchen. Dort werde ich im Herbst mein Studium der Ernährungswissenschaften beginnen. Die Zeit bis dahin überbrücke ich mit einem Ferienjob in einem Holzwerk in meiner Heimat.“

Philip Streicher Quelle: Christian Modla

Philip Streicher (19) – Karl-Heine-Schule (Berufliches Schulzentrum)

„In den Ferien werde ich mir einen Monat lang Geld als Erntehelfer dazu verdienen. Danach geht es nahtlos weiter mit dem Umzug nach Dresden, wo ich eine dreijährige Ausbildung als Verfahrensmechaniker beginnen werde.“

Jeremy Davis Quelle: Christian Modla

Jeremy Davis (17) – Evangelisches Schulzentrum

„Fix sind meine Ferien noch nicht durchgeplant. Man muss halt schauen, was man grad so machen kann. Ich denke, dass ich vielleicht an die Ostsee fahre. Gern würde ich noch ins Sommercamp fahren. Danach drücke ich weiter die Schulbank und gehe in ein Schleifenjahr. Das Abi hab ich voll im Blick.“

Laeticia Prengel Quelle: Christian Modla

Laeticia Prengel (18) – Louise-Otto-Peters Schule

„Ich weiß weder, was ich in den Ferien mache, noch, wie es danach weiter geht. Auf jeden Fall möchte ich studieren. Ursprünglich wollte ich erst einmal ein freies Jahr mit Work & Travel machen, doch das hat sich mit der Pandemie zerschlagen. Vielleicht werde ich mit Interrail durch Europa reisen.“

Von Christian Modla