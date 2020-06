Leipzig

Gute Nachrichten für die Beschäftigten der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Leipzig: Der traditionsreiche Kaufhof in der Leipziger Innenstadt wird nicht geschlossen. Darüber wurden die Mitarbeiter des Hauses am Freitag in einer Betriebsversammlung informiert.

Schon vor Corona war der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof finanziell angeschlagen, Corona hat die Situation noch verschärft. Deshalb müssen jetzt knapp ein Drittel aller Filialen in Deutschland schließen. Lange war unklar, welche Filialen betroffen sein würden und welche nicht. In Sachsen bleiben nun Dresden und Leipzig erhalten, doch die Filialen in Chemnitz und Dessau müssen zumachen.

Von RND/lht