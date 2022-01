Leipzig

„Öfter mal was Neues“ - das mag für so manche ein Lebensmotto sein. Bei den Corona-Maßnahmen haben viele Leipziger die zahlreichen Wechsel dagegen satt. Immer wieder ändern sich die Regelungen, wer nun unter welchen Auflagen wo reindarf, oder was überhaupt geöffnet ist und bis wann. Es kommt mitunter zu kurzfristigen Anpassungen, die ein paar Tage später auch schon wieder anders sein können.

Wer hat da noch Lust, sich überhaupt zu informieren? Welche Änderungen sind für Leipzigerinnen und Leipziger relevant? Oder warten alle nur noch ab, bis alles einfach nur vorbei ist? Die LVZ hat sich dazu in der Stadt umgehört.

Von Nicole Grziwa/Friederike Pick