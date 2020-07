Leipzig

Manchmal, sagt Anwohnerin Clarissa Blume, bleibe ihr nur die Flucht. Die Flucht ins Rosental oder an den Stadthafen. Denn unbeschwertes Wohnen sehe anders aus. „Den ganzen Tag und die halbe Nacht dröhnt es von der Thomasiusstraße hinauf in die oberen Etagen unseres Mietshauses. Das hält kein Mensch aus! Und wenn es den Damen und Herren Autofahrern draußen vor der Tür nicht schnell genug geht, wird zu allem Überfluss auch noch kräftig und mehrmals auf die Hupe gedrückt“, klagt die LVZ-Leserin – auch im Namen der Nachbarn – über ihr wenig erquickliches Dasein „seit einer fürchterlichen Woche“.

Am Ende geht’s rechts ab

Einer Woche, in der Baufirmen im Auftrag der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) im Ranstädter Steinweg (stadteinwärts) sowie am Goerdelerring weitere Arbeiten zum Umbau des Haltestellenkomplexes vor der Reformierten Kirche aufgenommen haben. Mit der Folge, dass es für Autofahrer, die von der Jahnallee über den Ranstädter Steinweg auf den Ring wollen, irgendwann nicht mehr weitergeht. Die setzen dann den Blinker und biegen rechts in die Thomasiusstraße ab, weil es durch die bis zur Käthe-Kollwitz-Straße geht – und von dort weiter zum Ring. Nur ist die „Thomasius“ in ihrem südlichen Teil wegen parkender Kfz zur Linken und zur Rechten eh schon ziemlich eng und kommt dort auch noch als Kopfsteinpflasterpiste daher. „Für eine Umleitungsstrecke ist sie jedenfalls gänzlich ungeeignet“, moniert Leserin Blume.

Einspruch kommt aus dem Amt

Der Einspruch an dieser Stelle kommt aus dem städtischen Verkehrs- und Tiefbauamt. Dessen Leiter Michael Jana betont: „Die Thomasiusstraße ist gar nicht Teil der Umleitungsstrecke für den Ranstädter Steinweg.“ Die Umleitung des B 87-Verkehrs erfolge vielmehr über Marschner-, Käthe-Kollwitz-, Friedrich-Ebert-, Karl-Tauchnitz-Straße, Martin-Luther-Ring, Wilhelm-Leuschner-Platz, Augustusplatz und Georgiring. Am Waldplatz stünden weitere Hinweistafeln zur Sperrung und Umfahrung über die Friedrich-Ebert-Straße.

Ortskundige fahren anders

Jana kann sich vorstellen, warum Anrainer wie Clarissa Blume seit dem 18. Juli das Gefühl haben, an einer Autobahn zu wohnen. „Leider ist es nicht ausgeschlossen, dass ortskundige Verkehrsteilnehmer eine andere Strecke als die ausgewiesenen Routen zur Umfahrung des gesperrten Bereichs nutzen.“ Die Thomasiusstraße sei halt eine öffentliche Straße, „die von jedermann genutzt werden kann“.

Des Amtsleiters Trost: „Wenn sich die Fahrzeugführer auf die neue Situation eingestellt haben, wird sich auch das Verkehrsaufkommen in der Thomasiusstraße wieder verringern.“ Das müsse im Weiteren „natürlich laufend überprüft werden“. Clarissa Blume und Nachbarn sind gespannt, ob es dazu kommt.

