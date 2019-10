Überraschende Wende: Umstrittene Luft-Messstation in Leipzig darf bleiben

Leipzig

Im seit sieben Jahren schwelenden Streit um die Luftmessstation „Leipzig-Mitte“ gibt es eine überraschende Wende. Wie Peter Wasem, Umweltamtsleiter der Stadt, gegenüber der LVZ sagte, wollen die Behörden des Freistaats Sachsen nun doch lieber an dem umstrittenen Standort „Am Hallischen Tor“ festhalten.

Auf Nachfrage bestätigte dies das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). „Wir beabsichtigen derzeit nicht, die Messstelle zu verlegen“, erklärte Sprecherin Karin Bernhardt. „Solange sich die Umgebung nicht ändert, ist der Erhalt von Messstandorten von besonderem Wert – das ermöglicht lange, repräsentative Messreihen.“ Die seit 2012 immer wieder diskutierte Verlegung – mal vors Hotel Astoria oder auf den kleinen Willy-Brandt-Platz oder an einen anderen Ort – sei nur eine Option für den „äußersten Notfall“ gewesen.

Täglich 47 000 Fahrzeuge auf der Kreuzung

Früher klang das allerdings lange ganz anders. Sowohl das Umweltdezernat im Rathaus als auch das für die Messung der Luftschadstoffe zuständige LfULG suchten nach einem anderen Standort. Grund: Der bisherige entspreche nicht in allen Punkten der 39. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (39. BImSchV), laut der jede Messstation unter anderem einen Mindestabstand von 25 Metern zur nächsten „verkehrsreichen Kreuzung“ aufweisen muss.

Tatsächlich befindet sich die Anlage nicht mal fünf Meter weit entfernt von Leipzigs meistbefahrener Kreuzung. Unter der Woche passieren täglich 47 000 Kraftfahrzeuge die Schnittstelle aus der Gerberstraße und dem City-Ring – darunter 1600 Laster. Die Stadt erklärte die Falschplatzierung bisher so, dass die Messstation „Am Hallischen Tor“ älter sei als die 39. BImSchV aus dem Jahr 2010.

Lesen Sie auch:

Zu viel Schadstoff in Leipziger Luft – Sind falsche Messstellen schuld?

Mindestabstand von 25 Metern ist laut Umweltministerium gegeben

Dem entgegen betonte Sprecherin Bernhardt nun, dass der Standort keineswegs rechtswidrig sei. Alle 29 Messstellen in Sachsen würden „die gesetzlichen Soll-Vorgaben erfüllen“. Das LfULG verwies dabei auf eine Mitteilung des sächsischen Umweltministeriums aus dem Jahr 2019.

Darin findet sich eine erstaunliche Begründung, weshalb der Standort juristisch in Ordnung gehe. Zitat: „Die Messstation Leipzig-Mitte am Willy-Brandt-Platz/Am Hallischen Tor befindet sich zwar in einem Abstand von nur fünf Metern zur nächsten Straßenkreuzung. Diese Kreuzung ist jedoch keine ,verkehrsreiche Kreuzung’ im Sinne der 39. BImSchV, da die Straße Am Hallischen Tor nur eine Zufahrts- und Anliegerstraße ohne Durchgangsverkehr ist. Die nächste verkehrsreiche Straßenkreuzung ist mehr als 25 Meter entfernt, so dass die Soll-Vorgaben der 39. BImSchV auch an dieser Messstation eingehalten sind.“

Frei übersetzt behauptet das Umweltministerium also, Leipzigs meistbefahrene Kreuzung sei gar keine richtige Kreuzung. Denn der kurze Stummel „Am Hallischen Tor“ diene fast nur als Zufahrt zum Parkhaus der Höfe am Brühl (820 Stellplätze plus Lieferverkehr). Die Frage, ob die Verordnung des Bundes eine solche Interpretation zulässt, dürfte ein Leckerbissen für Juristen sein. Zweifel daran sind erlaubt.

Die 39. BImSchV erläutert den Begriff „verkehrsreiche Kreuzung“ selbst, aber nur wenig erhellend: „Als verkehrsreiche Kreuzung gilt eine Kreuzung, die den Verkehrsstrom unterbricht und gegenüber den restlichen Straßenabschnitten Emissionsschwankungen (durch Stop-and-go-Verkehr) verursacht.“ Mehr steht da nicht.

Was heißt „verkehrsreiche Kreuzung“?

Im Auftrag des Bundesumweltministeriums hat der TÜV Rheinland kürzlich 70 Messstellen in ganz Deutschland überprüft – nämlich alle, an denen im Jahr 2018 Grenzwertüberschreitungen festgestellt wurden. „Sinnvoll erscheinen diese Vorgaben insgesamt im Zweifelsfall nicht“, urteilten die Prüfer in ihrem Abschlussbericht über die Aussagen der 39. BImSchV zum Thema „verkehrsreiche Kreuzung“.

Wahrscheinlich gehe es dem Gesetzgeber darum, dass die Standorte nicht zu dicht neben großen Ampelanlagen liegen, die besonders viele Abgase durch ständiges Bremsen, Halten und Anfahren verursachen. Doch das gelte nicht nur bei idealtypischen Kreuzungen. „So haben Einmündungen mit Ampelanlagen, die den Verkehr regelmäßig unterbrechen, oder auch häufig genutzte Fußgängerampeln den gleichen Effekt und sind entsprechend zu berücksichtigen“, rieten die TÜV-Leute.

Stau auf vier Spuren gleichzeitig

Die Messstation „Leipzig-Mitte“ befindet sich übrigens direkt neben einer großen Ampelanlage. Diese staut den Autoverkehr aus der Einmündung „Am Hallischen Tor“ auf vier Fahrspuren gleichzeitig. Dort steht meist Blech an Blech. Zwei Fahrspuren für die Gegenrichtung (zum Parkhaus) liegen auch noch daneben.

Neben der Messstation staut sich der Verkehr. Quelle: Andre Kempner

Den Standort „Leipzig-Mitte“ hat der TÜV jedoch nicht überprüft, weil dort zum letzten Mal im Jahr 2016 die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten worden waren. Anders die Messstation Lützner Straße, wo 2018 erneut zu viel Stickstoffdioxid durch die Luft flimmerte. Diesen Standort haben die Prüfer aus dem Rheinland untersucht und attestiert, dass er den Vorgaben der 39. BImSchV entspricht.

Messwerte sind für die ganze Stadt maßgeblich

Wichtig ist das alles, weil die beiden Messstationen viel Gewicht für die Berechnung der Luftqualität in ganz Leipzig entfalten. Die Berechnung übernimmt ebenfalls das LfULG. Es nutzt dabei die Durchschnittsdaten der letzten fünf Jahre. Mit Hilfe von Computersimulationen wird prognostiziert, an welchen Stellen Grenzwertüberschreitungen drohen. Um diese abzuwenden, hat die Stadt Leipzig einen Luftreinhalteplan mit über 50 Maßnahmen erstellt. Derzeit verringert sie an vier weiteren Magistralen die Autofahrspuren.

Lesen Sie auch:

Nadelöhr B2 – Letzte Einfallstraße von Süden nach Leipzig wird einspurig

Von Jens Rometsch