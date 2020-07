Umstürzende Bäume – Stadt schließt Sperrung von Teilen des Leipziger Auwaldes nicht aus

Leipzig

Knack! Rumms! Und schon liegt der Stamm mitten auf dem Weg. Bernhard Koch hat das Umfallen der alten Eiche im Nonnenweg am Montagnachmittag nicht nur gesehen, sondern ist gerade noch so mit dem Leben davongekommen. „Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, als es plötzlich laut knackte und dieser Stamm vor mir auf der Straße lag“, erzählt der Allgemeinmediziner. Wäre er drei oder vier Sekunden schneller gewesen, hätte ihn der morsche Baum eiskalt erwischt.

Rumms: Beim Baumsturz im Nonnenweg ist am Montagnachmittag nur durch Glück niemand verletzt worden. Quelle: Bernhard Koch

Anzeige

Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen. „Neben mir fuhr noch eine Frau mit dem Rad, die ich gerade überholen wollte“, berichtet Koch. Gut, dass der Hausarzt dies nicht tat, sonst hätte ihn der Stamm getroffen. Und sehr wahrscheinlich unter sich begraben. „Das ist eigentlich eine Fahrradautobahn, ich fahre jeden Tag dort lang“, erzählt er. Normalerweise seien auf der Asphaltpiste auch viel mehr Menschen unterwegs. „Es mag ein Glück gewesen sein, dass gerade Ferien sind.“

Weitere LVZ+ Artikel

Der Nonnenweg ist ein viel befahrener Radweg in Leipzig-Schleußig. Quelle: Jörg ter Vehn

Immer wieder krachen unvermittelt Bäume oder Baumteile auf Leipziger Straßen und Wege. Tatsächlich hat erst Mitte Juni ein herunterfallender dicker Ast in der Beethovenstraße eine Frau schwer am Kopf verletzt und drei Autos beschädigt. In Plagwitz war im April ein Baum auf einen Wagen gestürzt, vor einem Jahr gar eine große Eiche einfach quer über einen vielgenutzten Weg im Wildpark. Diagnose: Altersschwäche. Die morschen Wurzeln seien vorher nicht zu sehen gewesen, hieß es.

Erst prüfen, dann fällen

Ab sofort wird das Krisenmanagement sogar noch schwieriger. Wie berichtet, muss die Stadt bei Eingriffen in den Auwald laut dem jüngsten Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Bautzen erst prüfen, ob die Maßnahme auch gemäß der Richtlinien des Flora-Fauna-Habitats (FFH) verträglich ist. Diese Überprüfung ist unter Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände durchzuführen – und kann also länger dauern.

Die Stadt werde dazu ein gesondertes Verfahren einführen, erläutert der zuständige Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer, Rüdiger Dittmar. Nur wenn unmittelbar Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Bürgerinnen und Bürger bestehe, werden angeschöagene Bäume sofort und ohne Verträglichkeitsprüfung beseitigt.

Von außen nichts zu sehen

Die Stadt Leipzig führe in den Waldbereichen entlang von Straßen, gewidmeten Wegen, Plätzen und Eisenbahnlinien regelmäßig visuelle Kontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch, so Dittmar. Bei dem am Montag umgestürzten Baum seien allerdings äußerlich keine Hinweise auf eine Schädigung erkennbar gewesen.

Braunfäule: Die umgestürzte Eiche war von innen hohl. Quelle: Jörg ter Vehn

In früheren Jahren waren solche altersschwachen Kandidaten vorsorglich im Rahmen der Sanitärhiebe mitentfernt worden. Das sei nun nicht mehr möglich, heißt es. Jetzt müsse dazu das neue Verfahren anrollen.

Sperrung nicht ausgeschlossen

Im Auwald könnte die Sicherheitsfrage demnächst sogar das Betreten von Leipzigs grüner Lunge verhindern. „Im Einzelfall können Sperrungen bestimmter Waldbereiche zur Vermeidung von Gefahrensituationen nicht ausgeschlossen werden“, sagt Dittmar.

An Straßen und Wegen in der Stadt, die nicht in Schutzgebieten liegen, ist die Situation anders. Dort ist nach der Baumschutzsatzung für eine Fällung lediglich eine Genehmigung beim Amt für Stadtgrün und Gewässer einzuholen. Generell sind die Baumeigentümer auch für die Verkehrssicherheit verantwortlich. Die Kommune führe selber für ihre Baumbestände regelmäßig Kontrollen entsprechend der Regeln der Technik durch, erklärt Dittmar. Private Baumbesitzer müssten bei offensichtlichen Hinweisen auf Baumschädigungen eigenverantwortlich reagieren.

Lesen Sie auch:

Baum stürzt in Leipzig-Plagwitz auf Auto und Gehweg

Polizei ermittelt nach Ast-Absturz im Leipziger Musikviertel – Frau am Kopf verletzt

Morsche Eiche fällt am Leipziger Wildpark auf Radweg

Von Elena Boshkovska und Jörg ter Vehn