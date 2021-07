Umtausch-Stau: Stadt Leipzig stockt Termine für Führerschein-Wechsel auf

Leipzig

Ab Montag schaltet die Fahrerlaubnisbehörde mehr Termine für den Pflichtumtausch der Führerscheine und für weitere Dienstleistungen frei, wie die Stadt am Mittwoch informierte. „Die Pandemieentwicklung erlaubt hier derzeit mehr Flexibilität bei der Vergabe“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Das Terminangebot stehe aber trotzdem weiterhin in Abhängigkeit zu den Inzidenz-Richtlinien auf Grundlage der aktuell gültigen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Alles online buchbar

Die Termine können online über einen direkten Link auf der Website gebucht werden – zusätzlich zu den kostenlosen Serviceangeboten, für die keine Terminvereinbarungen vor Ort möglich sind. Darunter zählen unter anderem die Erstbeantragung der Fahrerlaubnis oder die Erweiterung der bestehenden um eine weitere Fahrzeugklasse.

Neue EU-Verordnung

Die Anzahl der Anträge zum Eintauschen des alten Führerscheins gegen einen neuen sind in den vergangenen Monaten aufgrund einer neuen EU-Verordnung deutlich angestiegen. Um dieser Richtlinie – die die Führerscheine fälschungssicher und in Europa einheitlich machen soll – hatte der Bundesrat vor zwei Jahren beschlossen, dass bis 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine gegen neue Exemplare getauscht werden müssen.

Die Stadt Leipzig geht davon aus, dass bis zu 300.000 Führerscheine umgetauscht werden müssen. In der jetzigen ersten Welle seines es etwa 45.000, von denen seit März 2019 bis Juni diesen Jahres schon 12.000 Fälle abgearbeitet worden seien.

Stufenplan erarbeitet

Die erste Welle bezieht sich auf den Stufenplan, der dazu dient, den Umtausch reibungslos zu gestalten. Nach diesem machten Fahrerinnen und Fahrer der Jahrgänge 1953 bis 1958, die einen bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellten Papierführerschein besitzen, den Anfang. Sie müssen ihre Fahrerlaubnis bis zum 19. Januar 2022 abgeben, danach sind die Fahrerinnen und Fahrer der Jahrgänge 1959 bis 1964 an der Reihe.

Von Tobias Wagner