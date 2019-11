Umweltbürgermeister erklärt, was wirklich im Leipziger Auwald geplant ist

Leipzig

Vor allem im Internet wirbelt ein Sturm der Empörung über Leipzigs neuen Forstwirtschaftsplan. Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) erklärt in einem offenen Brief, was im Auwald wirklich geplant ist und was nicht.

Ziele der Waldwirtschaft in Leipzig seien der Erhalt und die Entwicklung artenreicher, lebendiger Waldgesellschaften, die unter den Bedingungen des Klimawandels als stabile Ökosysteme einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz erbringen, heißt es in Rosenthals Brief. „Es ist schlicht falsch, dass hierfür massiv wertvolle Altbäume gefällt und damit wertvolle Teile des Leipziger Auwaldes vernichtet werden“, so der Bürgermeister. Die im Forstwirtschaftsplan vorgesehenen Maßnahmen dienten vielmehr dazu, den Auwald als artenreiche und langlebige Waldgesellschaft zu fördern und zu entwickeln.

Forscher unterstützen Arbeit

Dafür müssten beispielsweise amerikanische Roteichen einer neuen Generation der heimischen Stieleiche Platz machen. Wie berichtet, gilt die Stieleiche zusammen mit anderen als Charakterbaum der Hartholzaue, kann gegenwärtig aber nur durch aktive Waldwirtschaft erhalten und gefördert werden. Dies sei auch Ziel des Naturschutzes und für einen langlebigen und stabilen Auwald unverzichtbar, so Rosenthal. Wissenschaftler der Uni Leipzig, des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Leipzig, Naturschutzbehörden und Naturschützer würden die Maßnahmen unterstützen und begleiten.

Dort, wo Bäume gefällt würden, entstehe Raum und Licht für wertvolle Arten und es könne eine neue Generation der für die Artenvielfalt im Auwald so wichtigen Stieleiche heranwachsen. Bäume, die als wertvolle Lebensräume für seltene Tierarten erhalten werden müssen, würden nicht gefällt. Fachleute würden vorher jeden dieser Bäume einzeln prüfen.

Es wächst mehr nach, als eingeschlagen wird

„Wichtig ist auch, im Leipziger Auwald wächst insgesamt deutlich mehr Holz nach, als eingeschlagen wird“, erklärt der Bürgermeister. Dass die Waldbewirtschaftung im Leipziger Stadtwald nach hohen ökologischen Standards erfolgt, belege zudem die durch unabhängige Experten durchgeführte Zertifizierung des Forest Stewardship Council (FSC) Deutschland.

Zudem mache sich die Stadt stark für das Projekt „Lebendige Luppe“, um im Nordraum die Wasserverhältnisse zu verbessern. Darin liege seiner Meinung nach ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung und Entwicklung des Auwaldes, so Rosenthal.

Von Jörg ter Vehn