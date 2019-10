Für die 545 Gießer in Leipzig ist es bereits das dritte Mal, dass ihr Betrieb vor dem Aus steht: Nach der Halberg-Guss-Pleite vor zehn Jahren und der Fast-Schließung durch Prevent 2018 meldete am Montag auch der Nachfolgebetrieb Gußwerke Leipzig Insolvenz an. Doch der Insolvenzverwalter zeigt sich zuversichtlich, dass auch dieses mal die Rettung gelingt.