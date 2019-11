Leipzig

Der Umweltverein Ökolöwe hat einen Vorschlag für eine neue „Aktiv-Achse“ für den Leipziger Süden vorgelegt. Die Strecke soll vom Bayerischen Bahnhof bis zum Markkleeberger See führen und so den Osten der Stadt besser an die südlich gelegenen Seen anbinden. Am Dienstag will der Stadtrat auf Antrag der SPD-Fraktion entscheiden, ob die „Aktiv-Achse Süd“ umgesetzt wird.

Laut einer Mitteilung des Vereins mangele es in der Stadt noch an grünen Radwegen abseits von viel befahrenen Straßen. Die Aktiv-Achse Süd soll das künftig ändern. Sie soll die Stadtteile Connewitz, Lößnig, Marienbrunn, Dölitz-Dösen und die Stadt Markkleeberg über vorwiegend grüne Abschnitte direkt ans Zentrum anschließen. Mit sieben Kilometern Länge führt der geplante Radweg entlang am Kohlrabi-Zirkus, dem MDR, dem Panometer, der Spreewaldschänke und dem AGRA-Veranstaltungsgelände und soll somit nicht nur für Pendler, sondern auch für Touristen und Freizeitsportler attraktiv sein.

Vom Zentrum in den Süden

„Die Aktiv-Achse Süd verbindet wichtige Punkte innerhalb der Stadt und verläuft abseits von großen Hauptstraßen durchs Grüne. Ob auf Rädern, Rollen oder in Laufschuhen, auf der Aktivachse können sich LeipzigerInnen ungestört vom Autoverkehr sicher und bequem fortbewegen.“, heißt es vom verkehrspolitischen Sprecher der Ökolöwen, Tino Supplies, in einer Mitteilung.

Baumaßnahmen notwendig

Nach Angaben des Vereins wären auf der Strecke zwischen Bayerischem Bahnhof und dem S-Bahnhof Connewitz mehrere größere Baumaßnahmen notwendig, um den Radweg zu realisieren. Insbesondere an den Brücken an der Arno-Nitzsche-Straße und der Bornaischen Straße seien Unterführungen des Radwegs aufgrund der Brückenstruktur derzeit nicht möglich. Kurzfristig könne dies nur durch eine Überführung gelöst werden.

Ab der Bornaischen Straße orientiere sich die Strecke dann an bereits vorhandenen Wegen, die teilweise erneuert oder ausgebessert werden müssten. Am Goethesteig und an der Seenallee müssten zwei Stellen durch einen Fußgängerüberweg oder eine Ampel für mehr Sicherheit sorgen.

Von ebu