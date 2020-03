Umzug durch Crowdfunding: Neuer Leipziger Coworking Space hofft auf Finanzspritze

Leipzig

„Mit diesem Konzept wären wir in Leipzig Pioniere“, sagt Martin Jähnert. Er führt zusammen mit Anne Hegner die Geschäfte des Impact Hub. Ein Projekt, das künftig den Weg für nachhaltige Businesspläne ebnen soll – Netzwerke schaffen, Räume kreieren. Der Erfolg steht und fällt mit der Vergrößerung ihrer Räumlichkeiten, um kleinen Unternehmen und Freischaffenden Platz zu verschaffen. Damit sie ihr bisheriges Büroprovisorium in der Innenstadt gegen ihre favorisierte Fläche in der Konsumzentrale im Leipziger Westen tauschen können, haben sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.

„Der Aufruf ist für uns eine gute Möglichkeit zu schauen, ob so ein Konzept überhaupt gebraucht wird“, sagt Jähnert. „Wenn wir das Geld nicht zusammen bekommen, ist zumindest unserer Wunschstandort erst mal Geschichte.“ Weitergemacht werde trotzdem, nur eben auf Sparflamme.

Sozial, ökologisch und ökonomisch

Coworking Spaces, wie Jähnert sie etablieren will, gibt es in Leipzig inzwischen einige – das weiß auch der Geschäftsführer. Auch der Impact Hub als solcher basiert auf einem Konzept, das bereits 2005 in London entwickelt wurde und es seitdem geschafft hat, weltweit Fuß zu fassen. „Wir fokussieren uns in Leipzig jedoch als Einzige komplett auf das Thema Nachhaltigkeit.“ Sozial, ökologisch und ökonomisch lautet das Firmen-Credo. Gerade Letzteres sei für den Prozess von der Idee zur Umsetzung entscheidend. „Nur Luftschlösser bauen, geht nicht.“

In den Räumen in der Industriestraße sollen Menschen künftig eng zusammenarbeiten, so wie es der Grundgedanke dieser modernen Form des betreuten Arbeitens vorsieht. „Es ist sozusagen ein niedrigschwelliges Angebot zum Herumexperimentieren.“ Jeder sei willkommen. Das Impact-Hub-Duo unterstützt zusätzlich mit ihrer Expertise, bietet Workshops an und vermittelt Kontakte.

Dass das ganze Unterfangen kein großes Gewinngeschäft ist, sei klar, betont Jähnert. „Aber das ist auch nicht der Punkt. Wir wollen vor allem ein Zentrum für ein nachhaltiges Innovationsökosystem in Leipzig etablieren.“ Und dazu brauche es mehr Platz. Derzeit hat das kleine Team seinen Sitz am Roßplatz neben dem Ring-Café. „Vielleicht ein Ort für kürzere Versammlungen, aber keiner für große Veranstaltungen oder langfristiges kreatives Arbeiten“, sagt Jähnert.

Erfolg in den Händen der Gemeinschaft

Deshalb liege jetzt alle Hoffnung auf der Crowdfunding-Kampagne. 20 000 Euro benötigt das Hub-Team für Mobiliar, Küchen- und Badausbau. 2727 Euro (Stand: 9. März) kamen bisher auf dem Spendenkonto zusammen. Die Aktion läuft noch bis zum 22. März. Sollte das gesteckte Ziel nicht geknackt werden, geht die bis dahin erreichte Summe verloren – so sind die Spielregeln der Plattform startnext.

„Vor einem Jahr war der Impact Hub auch nicht mehr als eine Idee. Jetzt sind wir immerhin schon eine Gesellschaft“, sagt Jähnert. Die beiden machen ihn vor: den Weg zum eigenen Business. Wie groß das Pilotprojekt für Leipzig wird, entscheidet die Gemeinschaft.

Von Lisa Schliep