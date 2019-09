Unbekannte verstecken mysteriöse Boxen mit Geld in Leipzig

Leipzig

Wer am Samstag in Leipzig unterwegs ist, hat sie möglicherweise schon gesehen: kleine, schwarze Boxen mit einer aufgedruckten Weltkugel und der Beschriftung „Öffne mich“. Im Inneren befinden sich zum Teil Geldscheine oder Reisegutscheine sowie ein Hinweis an den Finder: „Heute schlägt das Glück zu. Du hast das Glück, diese Box gefunden zu haben. Die Box und den Schatz in ihrem Inneren, darfst du behalten.“ Daneben liegt eine Visitenkarte, die auf die bisher unbekannte Organisation „ Snoopos“ hinweist. Diese hat in den vergangenen Monaten mit ähnlichen Aktionen schon in vielen Großstädten weltweit – wie Wien, Melbourne und Oxford – für Überraschung und Verwirrung gesorgt.

Die Boxen tauchten bereits in zahlreichen weiteren Städten in Deutschland und der ganzen Welt auf. Quelle: Christian Neffe

Mögliche Marketing-Kampagne

Warum das Geld verteilt wird, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist aber, dass es sich um eine Marketing-Kampagne handelt. So kündigt „ Snoopos“ über Facebook und Instagram das Erscheinen einer App zu Ende September hin an. Damit könne man ein virtuelles Abenteuer in der wirklichen Welt erleben, schreibt „ Snoopos“.

Die Kontaktinformationen auf der Facebookseite von „ Snoopos“ weisen auf eine noch inaktive Webseite der Snoopo-GmbH hin, die seit Mai 2019 in Düsseldorf registriert ist. „Snoop“ bedeutet auf Deutsch „schnüffeln“. Neben Leipzig wurden die Boxen am Samstag auch in Dresden, Graz und Frankfurt verteilt.

Von hgw