Feuerwehrmänner, Polizei und Rettungskräfte haben alle Hände voll zu tun – am Fundort der Bombe und in den Notunterkünften. Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Wenn in Leipzig eine Fliegerbombe gefunden wird, läuft die Organisation im Verborgenen. Ein Blick hinter die Kulissen der Rettungsleitstelle.