Unfall in Leipziger Jahnallee: 82-Jähriger schwer verletzt

Leipzig

Schwerer Unfall am Freitag in der Leipziger Jahnallee: Ein 82-jähriger Fußgänger ist am Morgen gegen 7.45 Uhr beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie Polizeisprecher Chris Graupner mitteilte, war die Fahrerin (35) eines Audi S5 aus der Tschaikowskistraße nach links in die Jahnallee abgebogen und stadteinwärts gefahren. „Als dort kurz darauf ein Fußgänger die Fahrbahn querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi“, so Graupner. Dem Vernehmen nach wurden auch Schulkinder Zeugen des Unfalls.

Mit schweren Verletzungen kam der Rentner in ein Krankenhaus. Gegen die Autofahrerin, an deren Auto rund 15 000 Euro Schaden entstand, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Tempo 30 reicht nicht

Die Jahnallee war im Bereich des Waldstraßenviertels nach mehreren zum Teil schweren Unfällen zur Tempo-30-Zone umgewandelt worden. Für viele Anwohner ist das Problem damit nicht gelöst. „Die Straße lädt nach wie vor ein zum Rasen“, sagte Jörg Wildermuth, Vorsitzender des Bürgervereins Waldstraßenviertel, gegenüber der LVZ. „Tempo 30 wird von den wenigsten eingehalten.“ Daher fordere man seit Jahren eine komplette Neugestaltung der Straße. So könnten etwa verschiedene Maßnahmen dazu beitragen, das Gefahrenpotenzial für Passanten beim Überqueren der sehr breiten Straße zu reduzieren.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, wenden sich an die Verkehrspolizeiinspektion, Schongauerstraße 13, Telefon: 0341 255 -2851 (tagsüber) oder – 2910.

Von Frank Döring