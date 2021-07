Unfallforscher hält geplanten Tempo-30-Modellversuch in Leipzig für unrealistisch

Leipzig

Mehrere deutsche Städte wollen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in ihren Ortschaften ausprobieren. Wie berichtet, plant neben Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannover, Münster und Ulm auch Leipzig einen derartigen Modellversuch.

Dass sich Großstädte wie Leipzig für eine Zulassung durch das Bundesverkehrsministerium bewerben, hält der Unfallforscher Siegfried Bockmann allerdings nicht für sinnvoll. „So ein Versuch sollte besser in einer kleineren Stadt laufen, dann aber im gesamten Stadtgebiet“, sagt er gegenüber der LVZ.

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Quelle: UDV

Leipzig will den Test lediglich in einem begrenzten Stadtgebiet durchführen, das allerdings noch nicht auserkoren ist und frühestens am Jahresende feststehen wird. Dort soll dann im Wesentlichen auf allen Trassen im Haupt- und Nebenstraßennetz nicht mehr die bisherige Regelgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde, sondern nur noch Tempo 30 gelten.

Modellversuch muss „spätere Realität“ abbilden

Brockmann ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin. Der 62-Jährige ist seit Jahren ein Verfechter eines Modellversuchs zur Erprobung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften. „Aber der Versuch ist nur dann wirklich gut, wenn er die spätere Realität widerspiegelt“, stellt er klar. Und das hieße: Alle Geschwindigkeitsschilder für Tempo 30 müssten weg, „weil ja Tempo 30 die Regel ist.“ Also auch an Unfallschwerpunkten, vor Kitas, Schulen, Altenheimen und Krankenhäusern, wo die Schilder bislang auch eine Appellfunktion hätten. Stattdessen müsste die Modellstadt überall mehrsprachige Hinweisschilder im gesamten Testgebiet zur neuen Regelgeschwindigkeit aufstellen. „Bei nur einem Teil des Stadtgebietes kapiert sonst keiner, wo das beginnt und wo das endet“, befürchtet Brockmann. „Da wird die Kommune dann wohl eher die kleinere Variante wählen und mehr Tempo-30-Schilder aufstellen, was dann allerdings nicht die spätere Realität widerspiegelt“.

„Von Tempo 30 darf man als Radfahrer keine Wunder erwarten“

Brockmann: „Ich bin daher für einen realistischen Modellversuch in einer ganzen Stadt: Wer hineinfährt, weiß dann, dass er maximal noch 30 km/h schnell sein darf. Dann können wir messen, ob sich die Leute daran halten, ob und wo kontrolliert werden muss und ob das Unfallgeschehen zurückgeht.“

Die Städte erhoffen sich von Tempo 30 neben einer Reduzierung des Verkehrslärms und der Luftbelastungen vor allem mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger. Allerdings dämpft der Experte hier schon im Vorfeld die Erwartungen. „Von Tempo 30 darf man als Radfahrer keine Wunder erwarten“, sagt Brockmann.

Die meisten schweren Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern passieren unter 50 km/h

In ihrer Unfalldatenbank haben die Versicherer präzise Angaben darüber gesammelt, welche Ausgangsgeschwindigkeiten Fahrzeuge bei Unfällen in Städten hatten, bei denen Radfahrer schwer verletzt oder getötet wurden. „Die meisten schweren Unfälle finden unterhalb der Regelgeschwindigkeit statt“, fasst Brockmann die Ergebnisse zusammen. Danach habe die Geschwindigkeit in rund 90 Prozent der Fälle bei unter 40 Kilometer pro Stunde gelegen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Eine Hauptursache für Unfälle mit Radfahrern ist das Dooring, also das unerwartete Öffnen der Tür eines stehenden Autos, mit der ein Radfahrer kollidiert. „Die zweite Hauptursache sind Abbiegeunfälle“, so der Unfallforscher, „da liegen die Geschwindigkeiten bei allen Fällen unter 40 km/h.“

Bei den Fußgängern sieht es hingegen etwas anders aus. Da fuhren in 70 Prozent der schweren Unfälle die Kraftfahrzeuge weniger als 40 km/h. Brockmann führt das darauf zurück, dass diese Crashs häufiger nicht beim Abbiegen oder mit stehenden Fahrzeugen passierten, sondern beim Überqueren der Fahrbahn auf freier Strecke. Allerdings fanden allein 30 Prozent der Unfälle mit schwer verletzten oder getöteten Fußgängern beim Ein- und Ausparken oder Rangieren statt – bei Geschwindigkeiten von maximal zehn km/h. „Der Fußgänger würde also deutlicher von Tempo 30 profitieren“, prophezeit Brockmann, „aber auch nicht so, dass sich die Zahl der schweren Unfälle mit Fußgängern halbiert.“

Tempo 30 könnte Lust am Autofahren schwinden

Von flächendeckend Tempo 30 in Ortschaften erwartet der Unfallforscher hingegen etwas ganz anders. Brockmann: „Möglicherweise bekommen wir dadurch eine andere Verkehrskultur. Wenn Tempo 30 vielerorts eingeführt ist, haben Autofahrer vielleicht gar keine Lust mehr, das Auto zu nehmen. Und wenn es weniger Autoverkehr gibt, dann geht das Unfallgeschehen zwangsläufig zurück.“

