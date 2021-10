Leipzig

Wenn an einer Stelle binnen eines Jahres fünf Verkehrsunfälle geschehen, die sich auf ein- und dasselbe Ursachenmuster zurückführen lassen, oder wenn sich an dieser Stelle innerhalb von drei Jahren fünf Unfälle mit verletzten Personen ereignen – dann sprechen Verkehrsexperten von einer sogenannten Unfallhäufungsstelle. 106 solcher neuralgischen Punkte gibt es derzeit in Leipzig. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten aktuellen Bericht der Verkehrsunfallkommission hervor, die Möglichkeiten zur Entschärfung dieser Unfallschwerpunkte erörtert.

Die komplette Liste mit dem aktuellen Bearbeitungsstand hält die Kommission jedoch unter Verschluss. „Das dem Bericht zugrunde liegende Protokoll der Verkehrsunfallkommission ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“, hieß es dazu am Dienstag aus dem Rathaus. Daher würden in dem jetzt vorgelegten Arbeitsbericht lediglich einzelne Schwerpunkte thematisiert.

Oft können nur Umbaumaßnahmen die Sicherheit verbessern

Demnach hat die Stadtverwaltung in mehr als der Hälfte der Fälle – konkret bei 58 Unfallhäufungsstellen – bislang noch nichts unternommen, um die Gefahrenlagen zu beseitigen. „Oft handelt es sich hierbei um erforderliche bauliche Maßnahmen oder größere Anpassungen an Lichtsignalanlagen“, heißt es in dem Bericht der Kommission, die sich aus Vertretern der örtlichen Straßenverkehrsbehörde, der Straßenbaubehörde und der Polizeidirektion zusammensetzt. Diese erforderten einen längeren Planungsvorlauf oder sollen erst im Zusammenhang mit geplanten Bauprojekten umgesetzt werden.

Im vergangenen Jahr sind dem Bericht zufolge an 26 Unfallschwerpunkten Veränderungen vorgenommen worden. Ob und welche Effekte diese Eingriffe hatten, werde noch bis Ende des Jahres untersucht.

Sechs Eingriffe führten nicht zum erhofften Ergebnis

Demgegenüber sind die Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an 18 der im Jahr 2019 bearbeiteten 22 Unfallschwerpunkte bereits ausgewertet worden. In zwölf Fällen hätten sich die Anpassungen bewährt. Doch an sechs Unfallhäufungsstellen reichten die ergriffenen Maßnahmen noch nicht aus. Konkret geht es dabei um folgende Knotenpunkte:

Paunsdorfer Allee/Am Sommerfeld: Hier ereigneten sich erneut zwei Unfälle mit auf dem linksseitigen Gehweg zugelassenen Radfahrern.

Bleibt auch nach Anpassungen ein Unfallschwerpunkt: Kreuzung Paunsdorfer Allee/Am Sommerfeld. Quelle: GoogleEarth

LVB-Haltestelle Hauptbahnhof: Wieder drei Überquerungsunfälle auf der Haltestelle.

Braun-/Leupoldstraße: Hier wurden zwar keine Vorfahrtsunfälle mehr registriert, dafür zeigt sich nun eine neue Unfalllage.

Semmlweisstraße/Straße des 18. Oktober: Auch hier gab es keinen Vorfahrtsunfall mehr, dafür eine andere Unfallsituation.

Merseburger Straße: Stadtauswärts verringert sich nach der Kreuzung mit der Ludwig-Hupfeld-Straße die Zahl der Fahrspuren von zwei auf eine. Beim Einfädeln passierten hier allein im vergangenen Jahr sechs Unfälle im Längsverkehr.

In der Merseburger Straße, wo sich die Trasse nach der Kreuzung mit der Ludwig-Hupfeld-Straße von zwei Spuren auf eine Spur verjüngt, krachte es im vergangenen Jahr gleich sechs Mal. Quelle: GoogleEarth

Miltitzer Straße/Am Osthang: Mit der Kreuzung in Burghausen-Rückmarsdorf beschäftigt sich die Kommission schon seit 2014. Trotz mehrmaliger verkehrsorganisatorischer Veränderungen stellt sich dort keine signifikante Verbesserung ein. Allein 2020 ereigneten sich hier immer noch sechs Vorfahrt- und vier Abbiegeunfälle. Unter Einbeziehung des Ortschaftsrates wurde nunmehr die Einrichtung einer Ampel beschlossen.

Seit 2014 im Fokus der Unfallkommission: Die Kreuzung Miltitzer Straße/Am Osthang in Burghausen-Rückmarsdorf. Hier hilft wohl nur noch eine Ampel. Quelle: GoogleEarth

Unfallhäufungen deuten in der Regel auf systemische Mängel an der Verkehrsanlage und nicht ausschließlich auf singuläres Fehlverhalten einzelner Verkehrsteilnehmern hin. Gängige Gegenmaßnahmen sind dann eine bessere Verkehrsüberwachung (Kontrollen/Blitzer) oder Verkehrsregelung (Beschilderung/Markierung) oder – wenn das alles nicht hilft – eine bauliche Veränderung.

Eine in der Öffentlichkeit häufig diskutierte pauschale Anordnung einer Tempobegrenzung scheidet laut Unfallkommission hingegen aus, da dies nur gegen geschwindigkeitsbedingte Unfälle etwas bringen würde. „Die an Unfallhäufungsstellen häufigsten Unfalltypen sind jedoch Vorfahrts- und Abbiegeunfälle, bei denen oft ein niedriges Geschwindigkeitsniveau besteht“, heißt es in dem Bericht.

Weitere ausstehende Maßnahmen an Unfallkreuzungen

Richard-Lehmann-Straße/An der Tabaksmühle: Seit 2013 als Unfallschwerpunkt bekannt: häufige Abbiegeunfälle sowie Vorfahrtsunfälle mit Radfahrern. Die Umsetzung einer bereits beschlossenen einstreifigen Zufahrt An der Tabaksmühle ist in Vorplanung.

Willy-Brandt-Platz/Hauptbahnhof-Osthalle: Regelmäßig passieren hier Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgängern auf dem Gehweg. Die Einrichtung eines Radweges auf der Fahrbahn von Ost nach West ist daher geplant und soll im kommenden Jahr zusammen mit dann vorgesehenen Anpassungen der Lichtsignalanlagen erfolgen.

Brandenburger Straße/Mecklenburger Straße: Wegen rechtswidrig auf der linken Seite stadtauswärts fahrenden Radfahrern ereignen sich hier immer wieder Vorfahrtsunfälle. 2019 wurde daher der Umbau der Einmündung – möglicherweise mit Ampelregelung – beschlossen. Die Planungen dazu haben aber noch nicht begonnen.

Den Unfallschwerpunkt Mecklenburger Straße/Brandenburger Straße kann nur noch ein Umbau entschärfen. Quelle: GoogleEarth

Ossietzkystraße/Zeumerstraße: Nach Vorfahrtsunfällen mit Radfahrern wurde 2019 der Aufbau einer Ampel beschlossen, der aber erst 2022/23 zusammen mit Gleisbauarbeiten der Leipziger Verkehrsbetriebe realisiert werden kann.

Hier baut Leipzig die grünen Pfeile ab Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden in den kommenden Wochen weitere grüne Ampel-Pfeile aus Leipzig verschwinden, die bislang ein Rechtsabbiegen auch bei Rot ermöglichen. Noch in dieser Woche werden sie von der Lichtsignalanlage Prager Straße/Nieritzstraße in Probstheida demontiert. Betroffen sind jeweils die beiden Zufahrten zur Nieritzstraße sowie Dösner Straße. Im Verkehrs- und Tiefbauamt erhofft man sich davon mehr Sicherheit auf dem Schulweg zur 31. Schule in der Thierschstraße. Ab 15. November folgen dann die Ampelkreuzungen Pfaffendorfer Straße/Uferstraße (Zentrum-Nord) und Martin-Luther-Ring/Rudolphstraße (Zentrum-West). Dort hatte es jeweils in den vergangenen drei Jahren mehrere, zum Teil schwere Unfälle von rechtsabbiegenden Fahrzeugen mit Fußgängern und Radfahrern gegeben. Seit 2020 wurden in Leipzig bereits acht Grünpfeile an sechs Lichtsignalanlage abgeschraubt.

Von Klaus Staeubert