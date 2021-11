Leipzig

Kann ein Wissenschaftler bitte mal erfinden, dass die Corona-Viren sichtbar gemacht werden? Dass sie bunt blinken, während sie um uns herumschwirren? Dann wäre der Ernst der Pandemie-Lage für jeden viel besser zu erkennen und zu verstehen.

Land und Bund haben uns Bürgerinnen und Bürger an der langen Leine gelassen, haben unbeirrt auf Impfungen und den gesunden Menschenverstand gesetzt. Das hat nicht gereicht. Nun grassiert die Seuche erneut, macht vielen Menschen Angst und überlastet die Krankenhäuser. Ab Montag kommt der Lockdown für Ungeimpfte im Einzelhandel – ja, das ist zwar eine Maßnahme, aber sie wirkt irgendwie hilflos. Der Bastelladen, die Stickerei, der Blumenladen, die Modeboutique sollen also das Corona-Monster bekämpfen? Dort müssen Ungeimpfte draußen bleiben, während die großen Supermärkte weiterhin alle Kunden reinlassen. Auch solche, die ihre Maske auf Halbmast tragen. Und was ist mit den Ladeninhabern, falls sie selbst ungeimpft sind – müssen die auch draußen bleiben?

Gerechter wäre die 1G-Strategie – jederzeit kostenloses Testen. Flankiert von einem gut erreichbaren Impfangebot mit Terminvergabe, sodass sich niemand drei Stunden in der Kälte anstellen muss. Keiner weiß, ob er noch ausreichend immun ist, wenn er im Februar oder März geimpft wurde. Deshalb wird es nicht reichen, Ungeimpfte auszusperren.

Von Kerstin Decker