Ungeklärter Todesfall: Friedliches Gedenken der linken Szene in Leipzig

Anlass war ein noch immer ungeklärter Todesfall: Linke Initiativen haben am Donnerstag anlässlich des Todestages von Oury Jalloh zwei Kundgebungen in Leipzig veranstaltet. Der Asylbewerber aus Sierra Leone war im Januar 2005 im Alter von 36 Jahren unter ungeklärten Umständen in einer Dessauer Polizeizelle ums Leben gekommen.

Ein Gedenken fand zunächst am Nachmittag in der Leipziger City statt. Etwa 80 Teilnehmer fanden sich in der Richard-Wagner-Straße ein. Gegen 18 Uhr kamen dann rund 250 Demonstranten im Bereich Biedermann-/Auerbachstraße in unmittelbarer Nähe zum Polizeiposten Connewitz zusammen. „Wir meinen: Egal über welches Polizeirevier in Deutschland wir sprechen, es sind Orte, in denen Menschen erniedrigt, angegriffen und sogar getötet werden können“, hieß es in einem Aufruf vorab auf dem linken Szeneportal Indymedia. „Unsere Kritik richtet sich an die Institution Polizei als solche.“

Keinerlei Zwischenfälle

Die Ordnungshüter waren mit einem Großaufgebot in der näheren Umgebung präsent. „Zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit sowie zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dies insbesondere vor dem Hintergrund der Durchsetzung der aktuellen Regelungen der Sächsischen Corona-Schutzverordnung“, so die Behörde. Auch ein Hubschrauber war zur Bildübertragung in den Führungsstab der Polizeidirektion angefordert worden.

Nach verschiedenen Redebeiträgen und einer Schweigeminute wurde die Versammlung gegen 19.15 Uhr offiziell für beendet erklärt. „Es kam zu keinerlei Zwischenfällen“, teilte Polizeisprecherin Sandra Freitag auf LVZ-Anfrage mit. Einziges Problem: Die ursprünglich angemeldete Teilnehmerzahl von 20 wurde erheblich überschritten. Zudem gab es seitens der Versammlungsbehörde aufgrund der Corona-Bestimmungen einen Beschränkungsbescheid für maximal 200 Personen. Um dennoch die Mindestabstände zu wahren, standen die Teilnehmer in der gesamten Auerbachstraße bis zur Wolfgang-Heinze-Straße.

Zu früheren Gedenktagen war die Lage deutlich brisanter: So war es am 7. Januar 2015 aus Anlass des zehnten Todestags von Oury Jalloh zum bislang schwersten Angriff auf den Polizeiposten Connewitz gekommen. Etwa 50 Vermummte attackierten damals die Dienststelle mit Steinen, Farbbeuteln und Pyrotechnik. Außerdem brannten sie einen Streifenwagen ab. Zwei Beamte waren nach dem Schockerlebnis dienstunfähig.

Oury Jalloh war festgenommen worden, weil er Frauen belästigt haben soll und er sich gegen Beamte wehrte. Er starb an Händen und Füßen gefesselt, unter Einfluss von Drogen und Alkohol. Sein Körper wies schwere Verbrennungen auf. Die genauen Umstände seines Todes konnten auch in zwei Gerichtsverfahren nicht geklärt werden. Im Sommer 2020 legten Sonderberater des Landtags von Sachsen-Anhalt, die für den Rechtsausschuss die juristische Aufarbeitung des Todesfalls untersuchen, ihren Bericht vor. Demnach sei von der Festnahme bis zum Tod Jallohs so gut wie jede polizeiliche Maßnahme fehlerhaft oder rechtswidrig gewesen. Ansätze für neue Ermittlungen sahen die beiden Berater aber nicht.

